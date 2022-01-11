/671685/أحمد-قورة-التنظيم-الرائع-لمنتدى-الشباب-نجاح-كبير-لمصر-فى-التعامل-مع-الأزمات

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن التنظيم الرائع والافتتاح الاسطوري لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة والذى تدور فعالياته بمدينة شرم الشيخ بعث برسالة للعالم كله على النجاح الكبير لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعامل مع الازمات مشيراً الى أن الواقع أكد أن مصر استطاعت أن تتخطى تداعيات جائحة كورونا، وأن تنجز عددا كبيرا من المشروعات القومية التى لم تتوقف دقيقة واحدة فى جميع انحاء البلاد واستمرت على مدار 24 ساعة يومي.

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ووجه النائب أحمد قورة، فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية للقائمين على تنظيم منتدى شباب العالم مؤكداً أن العالم كله انبهر بالتجربة المصرية رفيعة المستوى فى تنظيم هذا الحدث العالمى فى ظل تواجد فيروس كورونا مع الالتزام التام والحقيقى وباسلوب علمى وعملى بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أحمد قورة: التنظيم الرائع لمنتدى الشباب نجاح كبير لمصر فى التعامل مع الأزمات

وقال قورة أن تنظيم هذا المنتدى أكد للعالم أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى اصبح لديها مؤسسات مصرية كبيرة ومنظمة تستطيع أن تتعامل مع أزمة كورونا، بجانب وجود قوى بشرية قادرة اضافة الى وجود منظومة صحية قادرة على التعامل والمواجهة مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا ولذلك كان هذا التنظيم الرائع في هذا المنتدى العالمى بهذا الجمع وهو ما يؤكد قدرة الدولة المصرية بكل قيادتها وشعبها ومؤسساتها للتعامل مع المؤسسات .

انتصار السيسسي عن انطلاق منتدي شباب العالم 2022:« نسخة فريدة»

تجدر الاشارة إلى ان السيدة انصار السيسي قد أعلنت عن بالغ سعادتها بانطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، مؤكدة أنها نسخة فريدة التي تعكس قدرة الشباب على تحدي كافة العوائق.

واضافت انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:” أشعر بمزيج من السعادة والفخر بعودة شباب العالم للتلاقي وتبادل الرؤى والتجارب خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعد منصة عالمية لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجه العالم اليوم.. تلك النسخة الفريدة التي تعكس قدرة الشباب على تحدي كافة العوائ ”.

وتابعت”وأتمنى كل التوفيق والنجاح للمشاركين واللجنة المنظمة وان يكون منتدى شباب العالم دائما جسر للتلاقي ونموذجاً للتسامح والتعايش وقبول الاخر”.

وأختتمت السيدة انتصار السيسي،” حفظ الله مصر قائداً وشعباً حفظ الله الجيش”.