/671686/النائب-أحمد-جواد-يشارك-ضمن-وفد-مستقبل-وطن-لمؤازرة-المنتخب-أمام-نيجيريا

يشارك النائب أحمد عبد الجواد، عضو مجلس الشيوخ، ضمن وفد حزب مستقبل وطن لمؤازرةالمنتخب أمام مبارة نيجيريا اليوم، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

دوت الخليج

حزب مستقبل وطن يدعم منتخب مصر

وتشهد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى السادسة مساء يوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التى تضم كلا من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، مشاركة كبيرة من شباب حزب مستقبل وطن بعد أن قرر الحزب تخصيص رحلات لهم لدعم ومؤازة المنتخب الوطنى بالبطولة وذلك فى سياق إهتمام الحزب الرياضة ووضعها فى أولوياته دائما.

وتنطلق أولى رحلات شباب حزب مستقبل وطن بواقع ٣٠٠ مشجعًا توجهوا للمدينة الكاميرونية (جاروا) منذ صباح اليوم الثلاثاء لمساندة المنتخب حيث تنتظر جماهير الكرة المصرية موقعة نارية بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا فى الجولة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليا فى الكاميرون، وهى المباراة الأولى للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا منذ توليه المهمة مؤخرا خلفا لحسام البدرى.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم بمعنويات كبيرة، حيث تعاهد الجهاز الفنى واللاعبون على بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتائج مميزة وإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للنجمة الافريقية الثامنة، ومن ثم الجماهير المصرية تترقب المبارة الأولى سواء ممن يشارك فى الاستاد من شباب حزب مستقبل وطن أو من الجماهير التى ستجلس أمام التليفزيون للمتابعة والتشجيع أيضا.