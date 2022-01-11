/671687/محافظ-بورسعيد-يوجه-الطلاب-بالبعد-عن-الدروس-الخصوصية

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، على أهمية اعتماد الطلاب علي انفسهم والبعد عن الدروس الخصوصية التي تشتت ذهن الطالب ، جاء ذلك خلال متابعة محافظ بورسعيد لسير امتحانات الصف الثاني الاعدادي بمدرسة القناة الإعدادية بنات في مادة الدراسات الاجتماعية ،ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وشدد محافظ بورسعيد علي متابعة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب ، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة وكل سبل الراحة التى تضمن انتظام وسلاسة عملية الامتحانات.

وفي سياق متصل كان قد أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في مدرسة أشتوم الجميل الابتدائية، وذلك لمتابعة سير امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ بورسعيد يوجه الطلاب بالبعد عن الدروس الخصوصية

وتابع محافظ بورسعيد أداء الطلاب لامتحانات نصف العام الدراسي في مادة الدراسات، كما تفقد الإجراءات التى اتخذتها المدرسة لتحقيق انتظام سير الامتحانات وتوفير سبل الراحة والأمان للطلاب، مطلعا على الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

وشدد محافظ بورسعيد ، على استمرار توفير كافة سبل الراحة للطلاب ، لتمكينهم من أداء الامتحانات فى هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان، متنميا للطلاب النجاح والتوفيق.

ويعد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد هو اول من تولي قضية محاربة الدروس الخصوصية والقضاء علي مراكزها التي قام بتأسيسها مافيا الدروس من المعلمين، وتم تعميم التحربة علي مستوى محافظات الجمهورية، وعمل مجموعات التقوية المدرسية عوضا عنها في محاولة منه لاعادة ربط الطلاب بمدارسهم.

وتم شن حملات مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، وتم غلق اغلبها عن طريق الاحياء وتشميعها بالشمع الاحمر.

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