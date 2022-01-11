النجم الإيطالي توماس جرازيوسو من منتدى شباب العالم: سعيد بالمشاركة للمرة الثانية (فيديو)

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حرص النجم الإيطالي توماس جرازيوسو، على حضور فعاليات منتدى شباب العالم، والذي أشاد بالتنظيم الجيد الذي شارك في أغنية المنتدى الذي يرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال جرازيوسو في لقاءه مع برنامج "من مصر"، على قناة CBC، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل من شرم الشيخ، إن حضوره للمرة الثانية يعد مفاجأة رائعة.

دوت الخليج تنشر تصريحات النجم الإيطالي توماس جرازيوسو في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

توماس جرازيوسو في منتدى شباب العالم

وقال النجم الإيطالي توماس جرازيوسو، لقاءه: "أشعر بشعور رائع جدًا لأننا نشعر بالتفاعل والطاقة بين جميع المشاركين". مشيرًا إلى أنه تلقى دعوة للمشاركة في مشروع أغنية منتدى شباب العالم منذ شهر ووافق على الفور ومنذ أسبوع تم تسجيل الأغنية في القاهرة، واصفًا إياها بأنها "أغنية حديثة".

الفنان الإيطالي توماس جرازيوسو في منتدى شباب العالم

وأعرب النجم توماس جرازيوسوعن سعادته تجاه مشاركته في منتدى شباب العالم، متمنيًا أن يحضر النسخة الجديدة منه في العام المقبل. كما شهد اللقاء مزاح بين الفنان الإيطالي وعمرو خليل، حيث مازح الأول، الإعلامي بقوله "حبيبي".

برنامج من مصر في منتدى شباب العالم

يقدم "من مصر" تغطية خاصة للمنتدى، حيث استضاف عددًا من الضيوف والحضور للحديث عن الفعاليات واستطلاع آراءهم حيال المنتدى العالمي. يذاع البرنامج من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

منتدى شباب العالم

يعقد منتدى شباب العالم هذا العام تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري. وينظم فى منتدى شباب العالم العديد من الفعاليات والندوة التى تأخذ الطابع الشاب، والتى تتصل بكل جديد يطرأ على الساحة العالمية مثل التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول العربية والغربية.

جلسات منتدى شباب العالم

ومن ضمن الجلسات التي ستعقد أيضًا، جلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.