عاجل- الحرارة ترتفع 9 أضعاف.. مدير فريق فقر الأطفال تتحدث عن تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قالت يولاند رايت المدير العالمى لفريق فقر الأطفال والمناخ بمنطقة إنقاذ الطفولة، إن تغيرات المناخ أزمة للشباب والأطفال لأن الأطفال والرضع من سيعيشون حياة مختلفة تماما عما عاشه الجيل السابق.





وأضافت خلال كلمة أمام الجلسة النقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، اليوم الثلاثاء، أن من الضرورى قطع شوط كبير بين قمتى جلاسكو وشرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية.

وأوضحت أن الطفل المولود فى 2020 سيواجه حرائق وفيضانات أكثر بكثير من الأجيال السابقة، وستزيد الموجات الحارة بمعدل 9 أضعاف فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت إلى أن التغيرات المناخية تحدث الآن بسبب صنع الإنسان ولا بد من إصلاح ما فعلناه والإسراع فى مواجهته وإلا سيواجه الإطفال أكثر من أى فئة أخرى.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا».

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

تضم فعاليات اليوم الثانى من النسخة الرابعة من المنتدى عددًا من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التى تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية فى عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية فى تحقيق استدامة الأمن المائى، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمى ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثانى افتتاح بدء نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.