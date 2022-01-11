عاجل- السيسى: الإنسان المخلوق الوحيد القادر على التدمير والإصلاح

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الإنسان هو المخلوق الوحيد على الأرض القادر على التدمير والإصلاح، موضحا أن آليات العمل الإنسانى تستطيع التعامل مع أزمة التغيرات المناخية.





وأضاف السيسى خلال الجلسة النقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، أن روث الخيول فى أمريكا منذ 100 عام كان يصل فى بعض الأماكن إلى 5 أدوار وقتل آلافا من البشر، وجاءت بداية التحرك الإنسانى بصناعة السيارات.

وأوضح أن خطر التغيرات المناخية سيتم مجابهته والتعامل معه من الجميع بشكل أو بآخر، مؤكدا أنه فى كل محنة فرصة، خصوصا وأن هناك فرصة للسيارات الكهربائية واستخدام الطاقة النظيفة من غاز أو كهرباء.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معا».

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

تضم فعاليات اليوم الثانى من النسخة الرابعة من المنتدى عددا من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التى تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية فى عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية فى تحقيق استدامة الأمن المائى، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمى ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثانى افتتاح بدء نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.