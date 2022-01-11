الصليب الأحمر: دول القارة الإفريقية أكثر عرضة للتغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - قال فابريزيو كاربونى والمدير الإقليمى للشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن هناك دولا تتأثر بشدة بسبب التغيرات المناخية، مؤكدا أن مصر ودول القارة الإفريقية أكثر عرضة للتغيرات المناخية وهناك حاجة إلى الجهود السياسية للحد من هذه التغيرات.





وأضاف كاربونى خلال كلمة أمام الجلسة النقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، اليوم الثلاثاء، أنهم يعملون على بناء قدرات المجتمعات المتأثرة نظرا للكوارث البيئية، ولا بد من وجود منهجيات تشاركية وأن يكون هناك احترام للقوانين الإنسانية وحماية الطبيعة.

وأشار إلى أننا فى حاجة إلى خلق التغيير والتعامل مع الظاهرة، والتعامل على المستوى الاستراتيجى لتكون المجتمعات المهمشة قادرة على التعامل مع التغيرات المناخية، كما يعملون على إمداد المياه وتنمية توليد الطاقة المائية والإسهام فى حل النقص الحاد فى المياه.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معا».

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

تضم فعاليات اليوم الثانى من النسخة الرابعة من المنتدى عددا من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التى تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية فى عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسؤولية الدولية فى تحقيق استدامة الأمن المائى، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمى ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثانى افتتاح بدء نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.