عاجل.. السيسى: انبعاثات مصر من الكربون لا تذكر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مبادرة حياة كريمة ستعمل على تغيير حياة 60 مليون شخص سواء بتبطين 40 ألف كيلو من الترع بتكلفة أكثر من 80 مليار جنيه ما يوفر فرص عمل للقائمين على التبطين وتشغيل مصانع الأسمنت والحديد ووسائل النقل وغيرها.





وأضاف خلال الجلسة النقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، أن الكثيرين كانوا يرون أننا مبالغون فى حجم المشروع القومى فى مصر، معقبًا: "حارات كثيرة بنسب كبيرة، ده عشان نقلل أى شكل من أشكال توقف السيارات لتقليل حجم الانبعاثات".

وتابع: "إحنا معندناش مشكلة انبعاثات، مصر زى ما اتقال انبعاثات مصر من الكربون تكاد تكون لا تذكر، وبالرغم من كده اشتغلنا وبنتحرك فيه بقوة وبفعالية وبنقول إن فيه فرصة".

واستطرد قائلا: "الإنسان مش هيدمر الوجود، الإنسان هيفضل يعمر حتى يعتقد أنه سيد الوجود، وحينها ينتهى الوجود".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا».

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

تضم فعاليات اليوم الثانى من النسخة الرابعة من المنتدى عددًا من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التى تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية فى عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية فى تحقيق استدامة الأمن المائى، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمى ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثانى افتتاح بدء نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الهامة للمنتدى.