عاجل- السيسى: تحركنا بسرعة لإقامة صناعة سيارات كهربائية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر تحركت بسرعة فى موضوع إحلال الغاز الطبيعى مكان الوقود الأحفورى، وإقامة صناعة سيارات كهربائية فى مصر، وبدأت فى مبادرة إحلال السيارات بالغاز.





وأضاف خلال الجلسة النقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، أن القطاع الخاص رأى الفرص الموجودة فى عملية الإجراءات التى تتم لمجابهة التغيرات المناخية سيتحرك هو الآخر.

وأوضح أن موضوع تلوث البحيرات فى مصر ظل لمئات السنين لم يقترب أحد منه، وتم الدخول فى برنامج منذ 4 سنوات لتطهير البحيرات لتشغيل القائمين على عملية التطهير وتحويل البحيرات إلى طاقة اقتصادية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا».

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

تضم فعاليات اليوم الثانى من النسخة الرابعة من المنتدى عددًا من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التى تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية فى عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية فى تحقيق استدامة الأمن المائى، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمى ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثانى افتتاح بدء نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.