عاجل- الأرض تختفى.. مراسل CCN يتحدث عن تجربته مع كوارث 2021

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته فى فعاليات اليوم الثانى لمنتدى شاب العالم، أنه من خلال عمله ذهب إلى دول لمشاهدت آثار التغيرات المناخية على مستوى العالم، إذ تابع بعض البلدان يقومون ببناء جدران أمام منازلهم لتجنب ارتفاع منسوب مياه البحر.

وأكد أن العام 2021 شهد أعاصير مختلفة كان أبرزها فى أمريكا، والصين، راح ضحيتها المئات، كما أن خسائرها البشرية كانت كبيرة للغاية.

وأوضح: "يجب أن ندرك أن كوكب الأرض بدأ يختفى ويتأثر سلبا بسبب التغيرات المناخية"، مؤكدًا أننا بحاجة إلى بناء مطارات جديدة، واستخدام أسمنت جديد فى البناء، وكذلك وسائل نقل تقلل من الانبعاثات الكربونية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا».

ويستضيف المنتدى نخبة من شباب 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

تضم فعاليات اليوم الثانى من النسخة الرابعة من المنتدى عددًا من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التى تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية فى عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية فى تحقيق استدامة الأمن المائى، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمى ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثانى افتتاح بدء نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.