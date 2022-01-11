مركز التنبؤ بالفيضان يكشف أماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - وكشفت النتائج الأولية لنماذج التنبؤ بالأمطار، عدم سقوط أمطار غدا الأربعاء، بينما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية الخميس المقبل، لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5مم/ يوم، وقد تتعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1مم/يوم.
طقس اليوم
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد.
ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون معتدلا على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.
وكشفت الأرصاد عن وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال لصعيد على فترات متقطعة.
ولفتت إلى تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.
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