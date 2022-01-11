الرئيس السيسي: الإنسان مش هيدمر الوجود ده هيفضل يبنى ويعمر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مؤتمر الشباب والتناول الإعلامي ووسائل الاتصال الحالية، بشأن مواجهة التغيرات المناخية، عبارة عن "إخطار مستمر بالخطر يولد ثقافة لمجابهة الخطر بما يساهم في تحرك الجميع".

وواصل قائلًا خلال كلمته بمنتدى شباب العالم، :"لو أنه تم تحويل 200 و300 مليون سيارة من طاقة أحفورية إلى طاقة الكهرباء سيكون فرصة كبيرة، ومش الإنسان اللى هيدمر الوجود، والإنسان هيفضل ينبى ويعمر حتى يعتقد أنه سيد الوجود، وحينها خلاص.. سينتهى الوجود".