السيسى: مصر مفيش فيها مشكلة انبعاثات ورغم كده اشتغلنا عليها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تنفذ العديد من المشروعات للإصلاح، رغم أنها تتكلف كثيرة جدا ويوجد بها فرص نسعى للاستفادة منها.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في جلسة: "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "ننفذ شبكة الطرق في مصر، والمشروع القومى للطرق ننفذ فيه طرق 6 حارات و7 حارات و8 حارات علشان نقلل أى شكل من أشكال توقف للعربيات لتقليل الانبعاثات".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "مصر مفيش فيها مشكلة انبعاثات.. تكاد تكون لا تذكر، ورغم كده اشتغلنا".