أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعمل حاليًا على التوصل لاتفاق مع شركة أجنبية للتعاون في إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، بحلول العام المقبل 2023، وذلك بعد انسحاب شركة ودونج فينج الصينية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى:بحلول العام 2023.. إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.