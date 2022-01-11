الصليب الأحمر: مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ مهم جدا لمواجهة التغيرات المناخية

قال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمى للشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه يشعر بالتواضع حينما يتحدث عن الأزمات والتغيرات المناخية أمام منتدى شباب العالم، لاسيما وأن جيله هو المسئول أمام العالم، عما يعيش فيه هذا الجيل الحالي من أزمات نتيجة التغيرات المناخية.

أضاف كاربوني، في كلمته بجلسة "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والمنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، أن هناك دولا تتأثر بشدة وليس لديهم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أهمية مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ، قائلا: "مؤتمر المناخ الذي يعقد في مصر مهما للغاية لأن مصر الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر عرضه للتغيرات المناخية".

وأكمل: "نحن نحاول كمؤسسة أن نعمل على بناء قدرات المجتمعات لنكون أكثر مرونة في المواجهة أمام التغيرات المناخية، ونؤمن في منظماتنا أن يكون هناك احترام للقوانين الإنسانية التي تحافظ على البيئة الطبيعية، كما يجب أن نعمل على بناء المجتمعات المعرضة لهذه الآثار والتغيرات المناخية، وعلينا توليد الطاقة المائية وأن نسهم في حل النقص الحاد في المياه من خلال زيادة مرونة نظم المياه، ونحن في حاجة إلى تطوير النظم المائية".

وأوضح: "يجب أن يكون لدينا نظم ري حديثة وحماية للمجتمعات من الفيضانات ومن تآكل الأراضي نتيجة التغيرات المناخية، بجانب أن يكون لدينا محطات ضخ للمياه وتركيب نظم الصرف الصحي تسهم في القطاع الزراعي، ومؤتمر شرم الشيخ المقبل سوف يناقش كل هذه القضايا".

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.