الرئيس السيسي: مشروع تبطين الترع يتكلف 80 مليار جنيه ضمن "حياة كريمة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن دول العالم من خلال مشاركة القطاع الخاص الاستفادة من الفرص الخاصة بإجراءات مجابهة التغيرات المناخية، متابعا: "القطاع الخاص لو شاف الفرص الموجودة في الإجراءات اللى بتتعمل لمجابهة التغير المناخى هيتحرك ويشتغل فيها.. وعندنا مثال في مصر كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.. البحيرات اللى كانت موجودة وحجم التلوث.. احنا بنتكلم عن موضوع لعشرات أو مئات السنين.. وداخلنا في برنامج لتطهير هذه البحيرات.. وهذا المشروع يترتب عليه تشغيل القائمين على عملية التطهير.. ونحن أمام طاقة اقتصادية مناسبة بعد التطهير والتجهيز.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في جلسة: "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "حياة كريمة تغير حياة 60 مليون مصري ومنها مشروع تطبين الترع.. واحنا بنتكلم عن 40 ألف كليومتر من الترع بتكلفة 80 مليار جنيه.. وفيها فرصة عمل للقائمين على عملية التبطن، مثل مصانع المواد الأساسية ووسائل النقل، وحاجات أخرى كثيرة".

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.