/671695/الرئيس-السيسي-خطر-التغيرات-المناخية-سيتم-مجابهته-ومشروعات-الطرق-استهدفت-الحفاظ-على-البيئة

تحدث الرئيس السيسي بجلسة اليوم بمنتدي شباب العالم، والتي عقدت بعنوان: الطريق من "جلاسكو إلى شرم الشيخ"، لمواجهة التغيرات المناخية، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، عن دور الدولة المصلرية في مجابهة التغيرات المناخية وما قامت بع من مبادرات تخدم هذه الرؤية.

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وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته:" الانسان هو المخلوق الوحيد على الارض اللي ممكن يدمر وممكن كمان يصلح، منوها إلى تجربة مصر خلال السنوات الماضية لمواجهة التغيرات المناخية.

الرئيس السيسي: خطر التغيرات المناخية سيتم مجابهته

وأضاف الرئيس السيسي:" نيورويك والولايات المتحدة كان حجم روث مخلفات الخيول بها تصل إلى 5 أدوار والتي تسببت في مقتل الاف البشر، ولكن كان بداية التحرك لحل الامر صناعة السيارات".

واكمل الرئيس السيسي:" لازم تتأكدو أن الخطر سيتم مواجهته والتعامل معه، من خلال تكاتف الجميع، مضيفا:: اتصور انه يوجد مئات الملايين في العالم يستخدمون السيارات، ولكن من خلال التحول للسيارات الكهربائية والغاز، سيكون هناك فرصة لتقليل الانبعاثات".

مشروعات الطرق استهدفت الحفاظ على البيئة

وتابع :" احنا اتحركنا في مصر بشأن صناعة السيارات الكهربائية من خلال إقامة شراكة لصناعة السيارت الكهربائية في مصر من خلال، إضافة إلى مبادرات إحلال سيارت الغاز".

وتابع:" كما ذكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيكون هناك انتاج أول سيارة كهربائية في 2023، ولكن الجميع يعلم أن تكلفتها باهظة ".

واوضح الرئيس السيسي أن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث أيضا عن البحيرات التي كانت بها نسب كبيرة من التلوث، والتي تم العمل على تطهيرها من أجل الاستفادة منها كطاقة اقتصادية كبرى إضافة إلى مشروع حياة كريمة التي غيرت حياة 60 مليون.

ونوه الرئيس السيسي أن تكلفة عمليات تبطين الترع بلغت 80 مليار جنيه، وهو ما وفر فرص عمل للشباب، إضافة إلى عمليات الاصلاح التي نجمت عنها.

وأوضح الرئيس السيسي :" الناس شافت اننا كنا مبالغين في تطوير عمليات الطرق، ولكن ذلك كان له هذدف أيضا للمحافظة على البيئة وتقليل حجم الانبعاثات التي تنجم عن تكدس السيارات".

انباعثات الدولة من الكربون لا تذكر

وأشار الرئيس السيسي أن انباعثات الدولة المصرية من الكربون، لا تذكر ولكن على الرغم من ذلك كان هناك تحركات سريعة من أجل محجابهة التغيرات المناخية وذلك من خلال ارادة كبيرة.

وتضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.