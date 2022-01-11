/671700/الرئيس-السيسي-2023-سيشهد-انتاج-أول-سيارة-كهربائية-في-مصر

تحدث الرئيس السيسي خلال جلسة اليوم بمنتدي شباب العالم، والتي عقدت بعنوان: الطريق من "جلاسكو إلى شرم الشيخ"، لمواجهة التغيرات المناخية، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، عن دور الدولة المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وما قامت بع من مبادرات تخدم هذه الرؤية.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: 2023 سيشهد انتاج أول سيارة كهربائية في مصر

وقال الرئيس السيسي أنه بدءا من عام 2023 سيكون هناك انتاج أول سيارة كهربائية في ، مضيفا ان الجميع يعلم أن تكلفة هذا النوع من السيارت باهظة جدا كما تحتاج لبينة اساسية ضخمة.

مشروعات الطرق استهدفت الحفاظ على البيئة

وأوضح الرئيس السيسي :" الناس شافت اننا كنا مبالغين في تطوير عمليات الطرق من انشاء مشروعات قوية، ولكن ذلك كان له هدف أيضا للمحافظة على البيئة وتقليل حجم الانبعاثات التي تنجم عن تدكس السيارات".

وتضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.

منتدى شباب العالم

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.