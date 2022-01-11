السيسى بجلسة «التغيرات المناخية»:«اشتغلنا عليها رغم قلة الانبعاثات الكربونية بمصر»..«الإنسان هيفضل يبنى ويعمر حتى يعتقد أنه سيد الوجود..ساعة لما يعتقد أنه سيد الوجود..خلاص..ينتهى الوجود»

/671706/السيسى-بجلسة-التغيرات-المناخيةاشتغلنا-عليها-رغم-قلة-الانبعاثات-الكربونية-بمصرالإنسان-هيفضل-يبنى-ويعمر-حتى-يعتقد-أنه-سيد-الوجودساعة-لما-يعتقد-أنه-سيد-الوجودخلاصينتهى-الوجود

بجلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية

الإنسان مش هيدمر الوجود ده هيفضل يبنى ويعمر

مشروع تبطين الترع يتكلف 80 مليار جنيه ضمن "حياة كريمة

الإنسان هو المخلوق الوحيد على الأرض يستطيع "الهدم والإصلاح

إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية عام 2023

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ملف التغيرات المناخية من المهم تناوله بشكل مستمر لخلق حالة ثقافية بشأنه بين جموع المواطنين بشأنه فى العالم، مشيرا إلى أن تطرق منتدى شباب العالم لهذا الملف من شأنه أن يساعد فى هذه الثقافة سواء للشباب المصرى أو للشباب المشارك من كافة دول العالم، مؤكدا على أن المناقشات التى تمت بجلسته اليوم أعطت دفعة قوية لمؤتمر المناخ المنتظر أن يتم عقده بشرم الشيخ خلال نهاية العام الجارى.

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بجلسة "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، مؤكدًا أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض الذى يدمر ولكن يبنى ويصلح أيضا، مشيرا إلى أن الجميع يستشعر الخطر من التغيرات المناخية ولكن لابد أن نكون مُدركين لخلق الإعماروالتنمية، مسشتهدا بما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترات ماضية حيث حجم روث مخلفات الخيول التى كانت تصل لـ 5أدوار، وتسببت فى مقتل آلاف من البشر، حيث كانت بداية التحرك فى الاستفادة من هذه المحنة وتحويلها إلى منحة ببداية صناعة السيارات والتى من خلالها الآن نحن من محنة جديدة لابد من العمل بشأنها وخاصة على مستوى الإنبعاثات الكربونية هو ما يمثل الخطر والتفكير فى صناعة السيارات التى تعمل بالغاز والكهرباء.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الخطر بلا شك موجود والجميع يستعشره ونحن فى مصر عملنا بشأنه رغم أن خطورة الانبعاثات الكربونية ليست بالخطورة، وتحركنا على مستوى صناعة السيارات الكهربائية وعملنا مبادرات إحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز، وسنكون أمام أول صناعة سيارة كهربائية فى مصر 2023، وندرك تحديات ذلك خاصة البنية الأساسية، مشيرا إلى أننا نرى الخطورة ولكن ندرك الفرص والمنح منها ، وتحركنا أيضا على مستوى تطهير البحيرات وتبطين الترع فى ضوء مبادرة حياة كريمة وهو ما يواجه التلوث الذى كان بها على مدار السنوات الماضية.

الرئيس السيسى بجلسة «التغيرات المناخية»:«اشتغلنا فى مصر عليها رغم أن الانبعاثات الكربونية مش كتير».. و«الإنسان هيفضل يبنى ويعمر حتى يعتقد أنه سيد الوجود..ساعة لما يعتقد أنه سيد الوجود..خلال..ينتهى الوجود»

ولفت إلى أن تحركات الدولة بشأن تطهير البحيرات وتطهير الترع من شأنها أن يكون قوة إقتصادية تفيد الجميع، وأيضا مشروع حياة كريمة الذى من شأنه أن يغير حياة 60مليون مواطن، وأيضا شبكة الطرق التى عملنا عليها وكان البعض يرى أننا «مبالغين فيها» ولكن هذه الشبكة تخدم بيئة التغير المناخى وتحمينا من كثرة الإنبعاثات، مؤكدا على أنه رغم كل شيئ نحن نتحرك .

الإنسان هو المخلوق الوحيد على الأرض يستطيع الهدم والإصلاح

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الثاقافة حول خطر التغيرات المناخية من شأنه أن يحرك الجميع على مستوى السياسيين والتمويل خاصة أنه به سيكون فرصة للجميع ومنه القطاع الخاص قائلا:"مش الإنسان اللى هيدمر الوجود...الإنسان هيفضل يبنى ويعمر حتى يعتقد أنه سيد الوجود..ساعة لما يعتقد أنه سيد الوجود..خلال..ينتهى الوجود".