بالتزامن حديث "السيسي" عنها.. "دوت الخليج" يرصد مشروعات مصر القومية لمواجهة التغيرات المناخية

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انطلقت، منذ قليل، الجلسة الرئيسية لليوم الثاني من فاعليات منتدى شباب العالم، تحت عنوان "الطريق إلى جلاسكو" لمناقشة قضايا التغيرات المناخية في العصر الحديث.. وفي هذا الإطار يرصد "دوت الخليج" أهم الخطوات والمشروعات القومية التي اتخذتها مصر في إطار الحد من التغييرات المناخية، والتي تم تنفيذها بعد دراسة برلمانية لكل مشروع على حدة، من قِبل لجان مجلس النواب المختصة.

دوت الخليج

المونوريل.. قطار صديق للبيئة :

بدأت مصر في تنفيذ ما يقرب من 30 مشروع من أجل التصدى للتغيرات المناخية، وكان من ضمن المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر في هذا الإطار، مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، والذي يمثل ثورة في قطاع النقل الداخلي، حيث يهدف المشروع إلى توفير استهلاك الوقود، وخفض معدلات التلوث البيئي، كما يخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

وتواصل وزارة النقل أعمال تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كيلومتر، والذي يدخل مصر لأول مرة ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، حيث يتسم بالسرعة والأمان وصديق للبيئة.

محطة معالجة مياه بحر البقر :

تُعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، مشروعات أضخم من نوعها على مستوى العالم، لتحجز مكانها بموسوعة جينيس العالمية باعتبارها أكبر محطة معالجة لمياه الصرف عالميًا بطاقة إنتاجية يومية تبلغ نحو 5.6 مليون متر مكعب من المياه، بتكلفة 16 مليار جنيه، وتم تنفيذها بأيدي 21 ألف مهندس وفني وعامل، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع تحالف "أوراسكوم- المقاولون العرب"، على مدار 26 شهرًا.

3 محطات عملاقة لتوليد الطاقة النظيفة :

أنشأت مصر أكبر 3 محطات في العالم لتوليد الطاقة الكهربائية، في ببني سويف، والعاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس، بقدرة 14 ألف و400 ميجا وات، - تعمل المحطات الثلاثة بكفاءة توليد تصل لـ 65%.، وبتكلفة 6 مليار يورو، ومن المتوقع أن تسهم تلك المحطات فى تلبية 20% من إجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

تصنيع السيارات الكهربائية :

في إطار خطة الدولة للتحول إلى استخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر، بادرت وزارة قطاع الأعمال العام في الربع الأخير من عام 2019 بإجراءات تهدف ليس فقط إلى إنتاج السيارة الكهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شريك عالمي متخصص، وإنما على التوازي تم البدء في الخطوات الحتمية لإعداد البنية الأساسية وتوفير حزمة من المحفزات المرتبطة بالسيارة الكهربائية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية.

مشاريع صديقة للبيئة في المطارات المصرية :

تعمل الحكومة على استحداث منظومة جديدة للعمل بالطاقة الشمسية في مطار القاهرة الدولي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، حيث شهد مطار برج العرب بالإسكندرية تنفيذ مشروع أول مبنى صديق للبيئة يعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في الاعتماد على الطاقة الشمسية، فيما يشهد مطاري شرم الشيخ والغردقة حملات الترويج للسياحة البيئية والحفاظ على البيئة البحرية خاصة أن فوائد دمج البعد البيئي في قطاع الطيران المدني يشمل خفض الانبعاثات.

الرئيس السيسي يشهد جلسة التغيرات المناخية بمنتدى الشباب :

هذا وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انعقاد جلسة "الطريق إلى جلاسكو" لمناقشة قضايا التغييرات المناخية في العصر الحديث، وذلك ضمن فاعليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم. وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة، إن مصر اتخذت خطوات جادة نحو المُضى قدًما في مواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة، موضحًا :"مصر تحركت بسرعة في مجال السيارات الكهربائية.. وبدأنا في العمل بمبادرة إحلال السيارات"، متابعًا :" ن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض، الذي يستطيع أن يدمر ويهدم، وفي نفس الوقت يمتلك القدرة على الإصلاح".

انعقاد منتدى شباب العالم بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسي :

هذا وينعقد منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة وفود شبابية دولية وممثلين عن ما يقرب من 160 دولة حول العالم، وذلك في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.