تعرف على سبب زلزال اليوم الثلاثاء

سبب زلزال اليوم، من جديد تعرضت مصر لزلزال خلال الساعات الماضية والذى تأكد أن مصدره الأساسي هو قبرص، والذى شعر به عدد من المواطنين فى أماكن متفرقة فى أنحاء الجمهورية.
ويرصد دوت الخليج فى السطور التالية الأسباب التى تؤدى إلى حدوث الهزات الأراضية وذلك وفقًا لما أشارت إليه البحوث الفلكية والجيوفيزاقية والمعنية بالأساس بأسباب حدوث الزلازل.
سبب زلزال اليوم الثلاثاء
ويبحث الكثير من المواطنين فى مصر والعديد من دول العالم سبب حدوث الزلزال، خاصة فى ظل تكرار الأمر خلال الفترات الماضية.
ووفقًا لما أعلنت عنه محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، فإن قد تم تسجيل زلزال فى منطقة شرق البحر المتوسط على مسافة تبلغ تقريبًا حوالي 414 كيلو متر وذلك عند حلول الساعة الثالثة صباحًا.
تعرف على سبب حدوث الزلزال فى مصر الثلاثاء
وأشارت أيضًا الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث، إلى أن الزلزال قد تراوحت قوته ما بدرجة 6.6 درجة على مقياس ريختر المعني بقياس قوة الزلازل.
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وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى أماكن متفرقة من أنحاء الجمهورية عدد من العبارات التى تتصل بالشعور بهزة الزلزال ومنهم ما تناول الأمر بطريقة كوميدية.
كما جرى نشر العديد من الأحاديث والعبارات الدينية التى تُقال عند حدوث الزلازل والبراكين أو الهزات الأرضية.
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