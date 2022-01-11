بعد تصريحات زوجته..نقابة الأطباء تطالب النائب العام بالتحقيق فى ملابسات وفاة وائل الإبراشى 

/671712/بعد-تصريحات-زوجتهنقابة-الأطباء-تطالب-النائب-العام-بالتحقيق-فى-ملابسات-وفاة-وائل-الإبراشى

استنكرت نقابة أطباء مصر، أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب و الحزن هي التعدي و الهجوم على أطباء مصر، موضحة أنها تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.

دوت الخليج

وفاة وائل الابراشي بخطأ طبي

ورفضت نقابة الأطباء في بيانها ما صرحت به أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء ‘والادعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد‘و ذلك دون أي سند قانوني.

أعلنت النقابة إدانتها التامة لكلمات السب و القذف في حق أطباء مصر و التي حملتها تصريحات أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية‘بوصفها الأطباء ب "قتلة"

وطالبت النقابة، المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة و مطالبة أرملة الإعلامي وائل الابراشي بتقديم التقارير الطبية و المستندات الدالة على صحة ادعائها‘ و ستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.