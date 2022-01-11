/671691/مسلسلات-رمضان-2022-قائمة-مبدئية-ومنافسة-شرسة-لصالح-الجمهور

بدأ الإعلان عن المسلسلات المقرر عرضها في رمضان 2022، حيث يقوم النجوم المشاركون التصوير هذه الأيام، والإستعداد لموسم قوي فيه المنافسة على أشُدها، وبعض نجوم وصناع هذه الأعمال يشاركوننا بصورٍ من العمل على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، مما يجعلنا أكثر تشوقًا لهذا الموسم.

دوت الخليج يقدم لكم كشفًا بما تم الكشف عنه من مسلسلات رمضان 2022

الإختيار 3 في رمضان 2022

أعلن صناع الإختيار 3 أستعدادهم لتقديم هذا العمل الوطني الناجح للسنة الثالثة على التوالي، المأخوذ عن أحداث حقيقية، ومن أبطال هذه السنة: كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد السقا وكثيرون يظهرون كل حلقة كما أعتادنا في السنوات الماضية، واستنتج البعض أنه الإختيار 3 سيكون عن دور المخابارات المصرية المؤثر في كل الأحداث التي تمر بها مصر في أي وقت.

وهذا نتاج دمج أبطال الإختيار 2 وهجمة مرتدة التذين تم عرضهما العام الماضيإخراج بيتر ميمي.

أحلام سعيد للنجمة يسرا

ستطل علينا النجمة يسرا كعادتها كل عام، بمسلسل أحلام سعيدة، الذي يشاركها بطولته غادة عادل، مي كساب، نبيل نور الدين ونور محمود، بطولة نسائية تروي قصة إجتماعية مشوقة، تأليف هالة خليل، من إخراج عمرو عرفة، إنتاج العدل جروب.

مصطفى شعبان في رمضان 2022

يقوم الفنان مصطفى شعبان هذه الأيام بتصوير مسلسله دايمًا عامر، ويشاركه البطولة ميرنا نور الدين، لبلبة، أحمد الشامي، وكان العدد لايزال يكتمل في الفترة الأخيرة، نشر مخرج العمل مجدي الهواري صورًا من أثناء التصوير من الغردقة، العمل من تأليف أيمن سليم بالمشاركة مع مايكل عادل، تحت إشراف الكاتب أحمد عبد الفتاح.

هاني سلامة يشارك في الموسم الرمضاني القادم

يتم تصوير مشاهد مسلسل قلب واحد في الوقت الحالي، من إخراج حسن البلاسي، وتأليف محمود حجاج، المسلسل من بطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد، ميرهان حسين، مازالت شركت إبرام المنتج للعمل تعمل على إكتمال الفريق.

طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب في جزيرة غمام

يجمع مسلسل جزيرة غمام النجمان طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب للسنة الثانية على التوالي، وذلك بعد مسلسل القاهرة كابول الذي تابعناه في رمضان 2021، وينضم للعمل الفنان أحمد أمين، والفنانة روبي، ويتم تصوير المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي، يُنتج العمل شركة سينرجي، ويُخرجه حسين المنباوي.

الكبير أوي 6 في 2022

عاد النجم أحمد مكي بمسلسل الكبير أوي، الذي قدم منه عدد من الأجزاء وتوقف، وعاد هذه السنة لُقدمه في الموسم الرمضاني لسنة 2022، بصحبة أبطال الأجزاء الماضية مثل هشام إسماعيل، محمد سلام وبيومي فؤاد، ولكن مع تغيير بطلة العمل "هدية" التي كانت تقدمها سابقًا الفنانة دنيا سمير غانم، المسلسل من تأليف مصطفى صقر، إنتاج شركة سينرجي، والإخراج لأحمد الجندي.

منى زكي في الموسم الرمضاني القادم

تقوم الممثلة منى زكي ببطولة مسلسل لام شمسية، المقرر عرضه في رمضان هذه العام، بعد نجاح مسلسلها لعبة نيوتن رمضان الماضي 2021، يشاركها البطول الفنا إياد نصار والفنان أحمد رزق، المسلسل من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

إتجاه إجباري لمنة شلبي

تلعب دور البطولة في مسلسل إتجاه إجباري الفنانة منة شلبي، ويلتقي معها الفنان أحمد داود ليلعب دور البطل، إتجاه إجباري من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.

نيلي كريم في فاتن أمل حربي

تدور قصة مسلسل فاتن أمل حربي حول خلافات تدور بين زوجة تلعب دورها الفنانة نيللي كريم، وحماتها التي تقدمها الفنانة فادية عبد الغني، حتى بعد إنفصال البطلة عن زوجها الذي يقدمه الفنان شريف سلامة، ويتعاون معهم في نفس العمل أحمد حاتم، محمد ثروت، وخالد سرحان، العمل من إخراج محمد جمال العدل، تأليف إبراهيم عيسى.

غادة عبد الرازق في رمضان 2022

تشارك النجمة غادة عبد الرازق في بطولة مسلسل السكة العوجة، وهذا أسم مؤقت يمكن تغييره قبل عرضه في رمضان 2022، تأليف إخراج محمد أسامة وحسان دهشان.

حمادة هلال في الجزء الثاني من المداح

يقدم الفنان حمادة هلال جرءًا آخر من مسلسل المداح، الذي أثار إعجاب الناس في العام الماضي، ويقدمه من إخراج أحمد سمير فرج،وتأليف ورشة كتابة.

داليا البحيري في الموسم الرمضاني القادم

تقدم أسرة مسلسل زوجة مفروسة أويجزءًا جديدًا هذا العام، بطولة داليا البحيري وخالد سرحان وأبطال الأجزاء السابقة.

محمد رمضان ودينا الشربيني في رمضان 2022

كما أعلن مؤخر النجم محمد رمضان عن مسلسل المشوار الذي يجمعه بدينا الشربيني، من إخراج محمد ياسين، تأليف محمد فريد.

يشار إلى أن دينا الشربيني ومحمد رمضان اجتمعا من قبل عام 2017 من خلال فيلم جواب إعتقال، والذي كانت تدور قصته حول خالد الدجوي الذي ينضم إلى صفوف إحدى الجماعات الإرهابية، وعندما يحاول أخيه أحمد الانضمام لهذه الجماعة، يرفض خالد ذلك، ويحاول منعه، إلا أنه ينضم، وفي أحد الأيام يُقتل أحمد على يد عضو بالجماعة، ويجن جنون خالد، الذي يسعى للانتقام من الجماعة، وهى نفس اللحظة التي يصدر فيها جواب اعتقال ضد خالد.