النائب عبدالله مبروك: متابعة مشروعات حياة كريمة اثبتت سير التنفيذ بوتيرة منتظمة وسريعة 

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شارك النائب عبد الله مبروك، عضو مجلس النواب ببني سويف عن حزب مستقبل وطن، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في جولة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة ببا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركةو النائب عبد الله مبروك فى جولة تفقدية لمشروعات حياة كريمة ببني سويف

مشروعات حياة كريمة ببني سويف

وجاءت الجولة لمتابعة سير العمل في مشروعات حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتطوير القرى، حيث يحرص "،مبروك" على التواجد بشكل مستمر ضمن خطته الميدانية وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة سير المشروعات بالمحافظة ومشكلات المواطنين والعمل على حلها.

واكد الدكتور عبدالله مبروك عضو مجلس النواب ببني سويف عن حزب مستقبل وطن , على حرص الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة , خطوة بخطوة لإنجاز المشروعات المقررة بالمبادرة فى كلاً من ببا والفشن وسمسطا و طنسا , بحسب الجدول الزمني المحدد، موضحا أ نسب ومعدلات التنفيذ يتم متابعتها ميدانيًا على مدار اليوم.

وفى الوقت ذاته اشاد مبروك بالدور الحيوي المقدم من قبل منسقي مبادرة حياة كريمة ببني سويف و حرصهم القوي على تنفيذ توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري .

وأضاف خلال زيارته ، صباح اليوم ، لمركز ومدينة ببا، لمتابعة سير العمل في مشروعات حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتطوير القرى، وذلك ضمن برنامجه الميداني في كلاً من ببا والفشن وسمسطا و طنسا ومتابعة سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية،والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها ،وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

و اشار النائب عبدالله مبروك الى ان تفقد المحافظ سير العمل في مشروع مجمع طنسا الخدمي ، الذي يشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير ،ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بالقرى الأم ،حيث يضم كل مجمع مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي ، مكتب تموين، شهر عقاري لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى، توفيرا للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

كما تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برفقة النائب عبدالله مبروك و النائب احمد على عباس سير العمل في مشروع وحدة إسعاف طنسا ، والتي يشرف على تنفيذها جهاز التعمير والإسكان، على مساحة 220 م للمبنى المكون من دور أرضى «استقبال و2 استراحة» بجانب جراج وستضم 2 سيارة «نموذج كبير»، لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ ،حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 30%.،علاوة على تفقد الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع إنشاء مجمع طنسا الزراعي والذي يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، ويتكون من جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي على مساحة 330 م،وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

واشار مبروك لمتابعة المحافظ سير الأعمال الجارى تنفيذها بمدرسة الشهداء الإعدادية، والتى تشهد أعمال توسع أفقى تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإضافة 5فصول جديدة، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في مدرسة طنسا الابتدائية بنات إحلال جزئي ، تضيف 16 فصلًا، وذلك ضمن 29 مشروعا جار العمل بها في قطاع التعليم تغطى قرى المركز والتوابع ما بين إنشاء جديد وتوسعات أفقية وتعلية وإحلال كلى وجزئي.