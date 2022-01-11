رضا عبد العال لـ دوت الخليج: حصول محمد صلاح على كأس أمم أفريقيا سيضمن له جائزة أفضل لاعب في العالم أمام ميسي

/671702/رضا-عبد-العال-لـ-تحيا-مصر-حصول-محمد-صلاح-على-كأس-أمم-أفريقيا-سيضمن-له-جائزة-أفضل-لاعب-في-العالم-أمام-ميسي

أكد رضا عبد العال، نجم منتخب مصر السابق، أن حصول محمد صلاح على بطولة أفريقيا مع المنتخب الوطني سيضمن له الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم هذا العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج "محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا، وسيتنافس مع ميسي على جائزة الأفضل هذا العام ولجائزة الموسم الماضي "ذا بيست"، وليفاندوفسكي يتواجد بسبب تسجيلة لعدد وافر من الأهداف".

وواصل "تحقيق لقب قاري مع منتخب مصر يقرب محمد صلاح لجائزة الأفضل في العالم ونفس الأمر عندما حدث مع ميسي العام الامضي بعدما فاز ببطولة كوبا أمريكا".

محمد صلاح ينافس ميسي

وتابع "محمد صلاح يقدم مستويات جيدة حاليا وهو نجم ليفربول ومنتخب مصر وأهم ما يميزة المستوى الثابت الذي يقدمة خلال الفترة الأخيرة".

واختتم "أرى أن فرصة محمد صلاح للفوز بجائزة الأفضل في العالم أصبحت قريبة ومن العدل أن يفوز بها خلال هذا العام، والترتيب الحالي ميسي ثم صلاح ثم ليفاندوفسكي، والعام القادم سيكون محمد صلاح الأول".

رضا عبد العال لـ دوت الخليج: محمد صلاح ثروة قومية.. ويعلق على أزمة مدرب منتخب مصر الأخيرة

علق رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، على أزمة عدم تواجد ضياء السيد مدرب منتخب مصر في الألبوم الرسمي للفراعنة بعد السفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا بالإضافة إلى عقود الرعاية الخاصة بمحمد صلاح.

محمد صلاح

وأضاف رضا عبد العال في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن مسألة عدم وجود ضياء السيد في الصور الرسمية لمنتخب مصر من الممكن أن تكون بالخطأ وغير مقصودة، وبما أن المدرب سافر مع البعثة فكل الأمور واردة ويعتبر خطأ غير مقصود".

وتابع "لا توجد أي أزمة في الأمر الخاص بمحمد صلاح بسبب عدم وجود الشركات الراعية على الصورة الخاصة به مع منتخب مصر، ولا يبخل اللاعب على المنتخب في أي أمر نهائيا".

رضا عبد العال

وزاد "لابد أن يتم إحترام التعاقدات الخاصة بمحمد صلاح حتى لا يتعرض للغرامات الكبيرة، ولا يمكن أن تحدث أزمة مع نجم ليفربول، وإذا تم وصول الإعلانات على التيشرت الخاص باللاعب سيتم تغريمة مبلغ مالا يقل عن 5 مليون دولار".

واختتم "في الإعلانم الأخير لمحمد صلاح قام بالتبرع بنصف المبلغ الذي حصل عليه لمصر ولا يبخل على البلد في أي شئ ويجب إحترام كافة العقود الخاصة باللاعب وبالمنتخب حتى لا تحدث أي أزمات في المستقبل لأي لاعب، وصلاح غير متحكم في نفسه حاليا لأنه أحد نجوم كرة القدم حاليا على مستوى العالم".