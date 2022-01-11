/671705/النائبة-مها-عبدالناصر-تنظيم-منتدي-شباب-العالم-دليل-على-إشراك-الدولة-لشبابها-في-آلية-صنع-القرار

قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إن منتدي شباب العالم هو تجربة فريدة من نوعها، وفرصة للتواصل مع الشباب للتعبير عن أرائهم وأفكارهم، موضحة أن استمرار تنظيم هذا المنتدى في نسخته الرابعة دليل على إصرار القيادة السياسية في إشراك الشباب في جميع المجالات والموضوعات المختلفة، واطلاعهم على آلية صنع القرار.

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وأضافت عبدالناصر، خلال بيان لها، أن القيادة السياسية المصرية لديها إصرار على تواجد الشباب على الخريطة السياسية، مؤكدة أنه يوجد في مصر أكثر من 70% من تعداد السكان تحت سنة 35عام وهم قوة ضاربة لتقود المستقبل في مصر والتطور بصفة عامة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن تنظيم هذا المنتدي يعطي صورة إيجابية عن مصر وعن السياحة المصرية، لأنه يؤكد للجميع أن مصر دولة أمنة واننا قادرون علي تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولة، موضحة أن الدولة قامن بالكثير من الأحداث الكبيرة مثل نقل الموميوات وتطوير طريق الكباش للتأكيد علي قوة الدولة المصرية.

انعقاد منتدى شباب العالم بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسي :

هذا وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الإثنين، أعمال منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وذلك عقب وصوله بصحبة كل من؛ السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، والرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس وزراء لبنان، نبيل مقاتي، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء اللبناني.

الجدير بالذكر أن منتدى شباب العالم انطلق، أمس الإثنين، في نسخته الرابعة، ومن المقرر أن يستمر من 10 إلى 13 يناير بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود شبابية من مختلف دول العالم.