/671707/خالد-أبو-الوفا-منتدي-شباب-العالم-فرصة-لتبادل-الحوار-بين-الشباب-وصناع-القرار

ثمن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، افتتاح الرئيس السيسي النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، أمس، لافتا أن المنتدي يعكس حرص القيادة السياسية علي الاهتمام بمنظومة الشباب وعلي الاستماع لأفكارهم وآرائهم.

دوت الخليج

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن المنتدي يعد فرصة هامة لتبادل الحوار بين الشباب و صناع القرار، كما أنه يعد أهم منصة حوارية لشباب العالم من مختلف الجنسيات، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من المنتدي هو تمكين الشباب المصري من تبادل الخبرات والثقافات المختلفة مع غيرهم من شباب العالم، فضلا عن مناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي كقضية تغير المناخ.

خالد أبو الوفا: التغيرات المناخية أزمة حقيقية يعاني منها العالم أجمع

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن جلسة اليوم من منتدي شباب العالم جاءت بعنوان: الطريق من "جلاسكو إلى شرم الشيخ"، لمواجهة التغيرات المناخية، مضيفا: التغير المناخي أزمة حقيقية يعاني منها العالم أجمع وليس دولة بعينها، الأمر الذي يتطلب توحيد جهود كافة الدول لمواجهة هذا الخطر الداهم.

بدء فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة

وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.