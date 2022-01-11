/671709/حسام-زكي-منتدى-شباب-العالم-يدعم-الاقتصاد-الوطني-ويعكس-صورة-مشرفة-عن-مصر

أثنى النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، على إقامة الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، مشيرًا إلى كونة فرصة استثمارية ذات بعد اقتصادي.

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وقال النائب حسام زكي:" إن المنتدى الشباب العالمي الذى يقام فى مدينة شرم الشيخ، يضم نخبة من المفكرين والمحللين الاقتصاديين، من شأنهم تقديم اسهامات وملاحظات من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، ووضع تشخيص حقيقي لحالة الاقتصاد العالمي وقت كورونا".

حسام زكي: منتدى شباب العالم من أدوات قوى مصر الناعمة

وتابع النائب حسام زكي، حديثه قائلًا:" إن عقد المؤتمرات والندوات الاقتصادية أمر إيجابي ومهم، حيث أن ذلك يأتي فى سياق متابعة مؤسسات الدولة للمتغيرات والتحولات والظواهر الاقتصادية المستجدة والحديثة".

كما أشار زكي، إلى أن ملفات مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة ستكون على رأس المناقشات التى تجري فى منتدى شباب العالم، وهو أمر يتطلع إليه العالم بسرعة فى ظل التطورات الحديثة والسريعة.

وأكد النائب حسام زكي، أن منتدى شباب العالم من أدوات قوى مصر الناعمة الذى يعكس صورتها المشرفة وتنميتها الجارية.

بدء فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة

وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي،لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى