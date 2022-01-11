/671711/والدة-ضحية-المنصورة-أبني-أخد-شيكات-على-القاتل-عشان-يضمن-حقه-وماكانش-يعرف-أنها-هتتسبب-في-موته-فيديو

قالت والدة المهندس أحمد عاطف الشربيني، المهندس الذي تم قتله على يد صاحبه عن طريق القاءه في النيل، انها تطالب بالقصاص لحق ابنها الذي مات ظلما وقهرا دون اي ذنب، والذي ترك اطفال صغار لم يتعدى اعمارهنم عامين.

وواصلت والدت المهندس حديثها:" يارب اللهم اني اسالك ان تردني حق ابني ، ابني اتظلم واتغدر بيه، موجهة له رسال:" ربنا يرحمك يا قلبي في الجنة ونعيمها يا نور عيني، ما كنتش اتمنى تموت وانا عايشه، انا مؤمنه بربنا وراضية باللي حصل، وعايزة حق ابني".

دوت الخليج

والدة ضحية المنصورة: أبني فك كرب القاتل وما يستاهلش كل ده

وتابعت:" أبني كان واخد شيك علي القاتل، عشان يضمن فلوسه، ولكن ما كانش عارف ان الشيكات هتتسبب في موته، على الرغم أنه فك كربه بهذه الاموال وما كانش يستاهل ده كله".

واردفت:" أبني مدرس في الجامعة، وحق المظلوم مش هيروح، أنا بكلم ربنا كل يوم، اقوله يارب هاتلي حق ابني، وقلبي مطمن انه هيجبلي حقي".

والدة ضحية المنصورة: عايزة القصاص لأبني

وأضافت:" قلبي مش هيرتاح غير لما ييجي حق ابني، وربنا قال من يقتل مؤمنا متعمدا يكون جزاءه جهنم خالد فيها، والمتهم اعترف ، ان احمد كان واخد شيكات عليه، وابني كان قايلي انه واخد عليه شيكات عشان يضمن حقه، وما تعودش يخبي عليا حاجة".

جاء ذلك بعد نظر محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم بقتل ‏‏صديقه وإلقاءه من أعلى كوبري الجامعه بمدينة المنصورة بسبب الخلافات المالية، وحيازة المجني عليه شيكات وقعها له المتهم بمبالغ مالية تحصل عليها تقدر بـ680 ألف جنيه.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبدالدايم، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي، تامر محمد مرسي، وأمانة سر رمضان السيد الديسطى وعماد حمدي الجميل.