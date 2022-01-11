/671714/أبرز-11تصريحا-للرئيس-السيسى-بجلسة-التغيرات-المناخية-فى-منتدى-شباب-العالم

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،في الجلسة الرئيسية بثانى أيام منتدى شباب العالم بعنوان "الطريق من جلاكسو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، والتي شارك فيها نخبة من المتحدثين على رأسهم، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية ومستشار مجموعة المفوضين الأفارقة، وكاسي فلين، المستشار الاستراتيجي لتغير المناخ بالمكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعقيل حجاج، مؤسس شركة C12 للاستشارات البيئية والتنموية في افريقيا، وكريم طراف، مؤسسة شركة "هوا دوا"، وماركو شليتز، استشاري لمؤسسةOpen Earth.

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