محافظ أسيوط: منتدى شباب العالم حدث عالمى يظهر مكانة مصر دوليا

جدة - نرمين السيد - أشاد عصام سعد محافظ أسيوط بفعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والذى انطلق أمس الإثنين داخل مدينة شرم الشيخ تحت شعار "العودة معا" ويستمر حتى 13 يناير الجارى، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يضم العديد من القضايا التى تعكس ملامح الواقع بعد جائحة "كوفيد- 19".





وأكد محافظ أسيوط فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الثلاثاء، أهمية المنتدى الذى يهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية فى مختلف القطاعات وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، خصوصا مع اعتماد لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأشار إلى قوة وتميز المنتدى هذا العام والذى ينطلق بحضور رئيس الجمهورية وعدد من رؤساء دول العالم وبمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم، وشهدت جلسته الرئيسية حضور بعض رؤساء دول العالم بعنوان "جائحة كورونا - إنذار للإنسانية وأمل جديد".

وأوضح المحافظ أن منتدى شباب العالم يعتبر منصة للشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم من جميع دول العالم الذين يؤمنون بقدرتهم على التغيير ويهدفون إلى أن يصبحوا مؤثرين داخل مجتمعاتهم، ويعتبر تجمعا للشباب للتواصل مع كبار صانعى القرار والمفكرين حول العالم، وفرصة متميزة للشباب الذى لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقى فى عالم اليوم والغد.

ولفت إلى أن فعاليات المنتدى هذا العام تتميز بمناقشة قضايا التنمية والموضوعات الحيوية ضمن ثلاثة محاور أساسية للمنتدى وهى "السلام والإبداع والتنمية" والتى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) والتى أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع بالإضافة إلى تميز أجندة المنتدى هذا العام بطرح قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائى والسلم والأمن العالمى وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.