إجراء جراحة أوعية دموية ذات مهارة للمرة الأولى بصحة الشرقية

جدة - نرمين السيد - قام الفريق الطبى بقسم جراحة الأوعية الدموية، بمستشفى ديرب نجم المركزى، بقيادة الدكتور خالد البلتاجى، والدكتور سيد فاروق، والدكتور محمد علاء أخصائيين جراحة الأوعية الدموية، وبإشراف مدير المستشفى، بإجراء عملية جراحية للأوعية الدموية ذات مهارة للمرة الأولى بالمستشفى، لتركيب وصلة شريانية وريدية لمرضى الغسيل الكلوى الدموى، وذلك بقرارات علاج على نفقة الدولة.





جاء ذلك بعد إجراء كافة الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، وبحسب صحة الشرقية، فإن المريض الآن بحالة جيدة ومستقرة تحت متابعة أطباء المستشفى، ويمكن استقبال حالات مماثلة من جميع أنحاء المحافظة بعد التنسيق مع مسئولة الكلى بالمديرية وإدارة المستشفى. وقدم الدكتور هشام مسعود، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمدير المستشفى، والأطباء، وهيئة التمريض، والفريق المعاون، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمستشفى. ويأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

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