ندوات وجولات.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الاعلامى للوزارة، العدد رقم 23 من إصدار: "الزراعة فى كل مصر" بالإنفوجراف، يوضح الجهود والأنشطة التى تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطرى بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 4 وحتى 10 يناير الجارى.





وأشار الإنفوجراف إلى أن مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، عقدت ندوة للتوعية بأهمية الرى الحديث وتأهيل المساقى الخصوصية، بمركز طوخ، كما تم تنظيم ندوة حول محصول الفراولة، بمركز شبين القناطر، كما تم افتتاح أكبر مزرعة لإنتاج نخيل الزينة بغرض التصدير إلى الخارج، بقرية عرب الرواشدة.



كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية المدير التنفيذى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومستشار الوزير للمتابعة ورئيس الادارة المركزية لشؤون المديريات، لمتابعة مدى توافر الأسمدة وصرفها للمزارعين بالجمعيات، كما تمت إزالة 16 حالات بمراكز منوف، الباجور، قويسنا، أشمون، فضلا عن عقد 35 ندوة إرشادية بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها مراكز تجميع الألبان وتحديث الرى، وخدمة المحاصيل المختلفة، والتوصيات الفنية للقمح والالتزام بالسياسة الصنفية.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية حملات مكبرة على أسواق بيع اللحوم إذ تم ضبط 156 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم ومصنعتها ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى، كما اعلنت الانتهاء من تحصين 50 ألف و910 طائر ضد الأمراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل، فضلا عن تنظيم 45 ندوة إرشادية حول تطوير مراكز تجميع الألبان وتحسين سلالات الماشية، كذلك تعقد مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة عددا من الندوات الارشادية المكثفة للنهوض بمحصول القمح، كما أعلنت إزالة 8 حالات تعد على الاراضى الزراعية.

كما أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية، تحصين مليون و40 ألف و274 راس ماشية ضد الأمراض الوبائية فى عام 2021، فضلا عن تحصين 390 ألف و571 طائر ضد الأمراض الوبائية وأنفلونزا الطيور، كما شنت أكثر من 600 حملة خلال العام على أسواق بيع وتداول اللحوم، وتم تنظيم 508 ندوة إرشادية لتحسين الرعاية البيطرية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد لجان الفحص والمرور على المحلات العاملة فى مجال تجارة المبيدات، كما نظمت إدارة الإرشاد الزراعى الندوة الإرشادية الحقلية الرابعة بعد زراعة محصول القمح.

فيما واصل مسؤولو مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الشتوية لمتابعة مدى تأثرها بالظروف المناخية، كما تم المرور على الزراعات القائمة على نظم الرى الحديث، فضلا عن المرور على الحقل الإرشادى للقمح، وعنبر الإنتاج الداجنى، استعدادا لترميمه وتطويره، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية لمتابعة كل المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم استمرار حملاتها للتصدى وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، فى مراكز: سنورس، اطسا، الفيوم، كما تم عقد اجتماع لمديرى الادارات الزراعية والتعاونية بالمحافظة لمناقشة كل المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة منها كارت الفلاح، الأسمدة، مساحات القمح، الزراعات التعاقدية، حماية الأراضى، المساحات المنزرعة.

كما كثفت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر حملات التفتيش على المطاعم والثلاجات واماكن تخزين وبيع اللحوم إذ تم ضبط 178 كجم لحوم غير صالحة وتم تحرير محاضر للمخالفين وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم، كذلك واصلت مديرية الزراعة بأسيوط حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بجميع مراكز المحافظة، كما تم عقد اجتماع ضم مديرى الوحدات والإدارات الزراعية ومسؤولو حماية الأراضى بها، للتشديد على مواجهة التعديات بكل حسم، كما كثفت أيضا مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزاره والمطاعم والثلاجات، بالاشتراك مع شرطة المسطحات ومباحث التموين، حيث تم ضبط كمية 63 كجم من لحوم وكبده مجمدة قطع ومفروم وحواوشى وتم تحرير 4 محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيا.

وخلال هذا الأسبوع أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، بدء بيع دفعة دجاج التسمين للمواطنين بأسعار مخفضة والغاء الحلقات التسويقية، كما تم بالتعاون مع قطاع الارشاد الزراعى توفير 200 نخلة للمساهمة فى تزيين وتجميل مدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ، كما تم متابعة الحقول الارشادية للقمح والشعير والزراعات الشتوية بمدينتى الطور وراس سدر، كذلك تم استكمال زراعة الحقول الإرشادية لنباتات الأزولا كبديل للأعلاف التقليدية بجنوب سيناء، ونفذت المديرية بالتعاون مع بحوث الصحراء عمل الكومات العلفية والسمادية من المخلفات الزراعية بمدينة الطور.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارعى والمربى.