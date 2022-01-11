جون كيرى: يسعدنى أن أكون قادرا على مساعدة مصر فى قضية المناخ

جدة - نرمين السيد - أعرب جون كيرى، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى لشؤون المناخ ووزير الخارجية الأمريكية الأسبق، عن سعادته للمشاركة فى منتدى شباب العالم المقام حاليا فى مدينة شرم الشيخ.





جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "كيرى" عبر الفيديو كونفرانس، متحدثا فى الجلسة النقاشية "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، وتوجه جون كيرى، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على قيادته للدورة القادمة لمؤتمر المناخ "COP27" المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ عام 2022، قائلا: "يسعدنى أن أكون قادرا على مساعدة مصر فى مجال الاهتمام البالغ بقضية المناخ، واستعدادها لإشراك الشباب فى جميع أنحاء العالم لإنجاز المهمة، لذا أعتقد أن مشاركة الشباب فى هذا أمر بالغ الأهمية".

وتابع: "أود أن أقدم احترامى لوزير الخارجية سامح شكرى، الصديق الحميم منذ سنوات عندما كنت وزيرا للخارجية، وأشكر وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد التى كانت شريكا وثيقا أثناء مؤتمر جلاسكو فى بريطانيا.. والآن نحن مطالبون بالاضطلاع بدور قيادى عظيم ونحن نمضى قدما نحو قمة المناخ بشرم الشيخ".

واستهل "كيرى" حديثه بالشباب وأهمية الدور الذى يلعبه الشباب فى قضية التغير المناخى معربا عن تفهمه لمدى الإحباط الذى يشعرون به نتيجة لتهميشهم، وأضاف بأن العلماء يطالبون باتخاذ قرارات حاسمة خلال الحقبة القادمة لتجنب كوراث التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن التحدى الأكبر الذى نواجهه جميعا حاليا يحتم على الحكومات التحرك معا وهذا لم يحدث حتى الآن، وأكد على أنه من الضرورى الاستفادة من الفرص الاقتصادية، وهو الأمر الذى يجعله متطلعا للعمل مع الرئيس السيسى ومع الضيوف للقيام بكل ما يلزم فى هذا الصدد.

واختتم كيرى حديثه قائلا: "يسعدنى أن أكون قادرا على مساعدة مصر فى مجال المناخ، واستعدادها لإشراك الشباب فى جميع أنحاء العالم لإنجاز المهمة، لذا أعتقد أن مشاركة الشباب فى هذا أمر بالغ الأهمية".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.