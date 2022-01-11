محافظ الإسكندرية: 40 مليون جنيه تكلفة مشروع الصرف الصحى بالفلكى

جدة - نرمين السيد - قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بمنطقة الفلكى بالمنتزة أول -شرق المدينة- بتكلفة نحو 40 مليون جنيه، بإنشاء شبكات انحدار رئيسية وفرعية بأطوال 5 كيلو مترات.





وأطلق محافظ الإسكندرية خلال الجولة التى قام بها اليوم الثلاثاء بمنطقة الفلكى، إشارة بدء أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة بتكلفة مبدئية مليونى جنيه.

وأكد الشريف حرص المحافظة على جميع الطرق والمناطق الحيوية التى تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات، ذلك فضلا عن محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التى تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضرورى، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية، والتى تمس المواطنين البسطاء لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

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