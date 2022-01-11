عاجل- تحريم العنف الجسدى والنفسى.. الإفتاء تصدر بيانا عن الحياة الزوجية

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء، أن الشرع الشريف أمر الزوجَ والزوجة بإحسان عِشْرة كل منهما إلى الآخر، وأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم جعل معيار الخيرية فى الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم.





واستشهدت دار الإفتاء - فى بيان اليوم الثلاثاء - بقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِى» (رواه الترمذى)؛ مؤكدة أن ذلك كان منهج النبى كما تحكيه زوجته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها؛ قالت: «مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا» (أخرجه مسلم).

وأوضحت دار الإفتاء أن استناد البعض لانتهاك جَسِد المرأة بالضَّرْب الوارد فى الآية الكريمة: {وَاللَّاتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]، ما هو إلا فَهْمٌ سقيم يخالف المنهج النبوى؛ لأنَّ الآية لا يُقْصَد منها إيذاء الزوجة ولا إهانتها، وهذا يتفق مع ما صَحَّ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه نهى عن ضَرْب النساء بقوله: «لاَ تَضْرِبُوا إمَاء الله» ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بمقاصد القرآن الكريم وأحكامه.

وأضافت دار الإفتاء أن أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها تقتضى تحريم العنف الجسدى والنفسى ضد الزوجة، لا سيما وأنَّ الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].