أشرف صبحى يبحث تعزيز التعاون مع جيبوتى على هامش منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدكتورة هيبو مؤمن عسوى وزيرة الشباب والثقافة بجمهورية جيبوتى، وذلك على هامش مشاركتها كرئيسة لوفد بلادها فى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون فى مجال الشباب بين مصر وجيبوتى خلال الفترة المقبلة فى إطار ما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم كبير وفى ظل الزيارات الرئاسية المتبادلة بين البلدين والتى أسهمت فى إرساء شراكة استراتيجية بين مصر وجيبوتى، وهو ما تجلى بالأخص فى الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جيبوتى فى شهر مايو الماضى والتى تعد الأولى من نوعها لرئيس مصرى إلى جيبوتى.

وأعرب الدكتور أشرف صبحى عن تطلعه لتكثيف التعاون بين مصر وجيبوتى فى مجال بناء قدرات الشباب وتبادل الخبرات فى مجال الشباب، متمنيا المزيد من التقدم فى العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة فى مجال الشباب والتى تلقى دعما واهتماما كبيرا خصوصا فى ظل تواجد رؤى سياسية تدعم هذا المنطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار صبحى أن الوزارة تضع خططا واستراتيجيات لرفع الوعى لدى النشء والشباب المصرى والعمل على تأهيلهم وتدريبهم من خلال إيجاد شراكات مع العديد من الجهات داخل مصر وخارجها، بالاضافة الى الاشارة الى ما تقوم به الحكومة المصرية من أجل توفير كافة الخدمات للشباب ودعمهم، فى إطار الاهتمام بالعنصرى البشرى والاهتمام ببناء الإنسان المصرى على كافة المستويات.

وأوضحت وزيرة الشباب بجمهورية جيبوتى أن الشباب الجيبوتى شارك فى العديد من الفعاليات والبرامج التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية والتى من بينها فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربى، واسوان عاصمة الشباب الافريقى، وكذا ملتقى الشباب العربى والافريقى للشباب المتطوعين ورواد الأعمال، مهرجان الشباب العربى والافريقى بالقاهرة، ملتقى المبادرون، ومنتدى الشباب العربى والإفريقى بالقاهرة والأقصر واسوان، ومنحة ناصر، واوسكار الابداع الافريقى وغيرها من البرامج التى اسهمت فى تفعيل الدبلوماسية الشباب وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات، معربة عن تطلعها لمشاركة العديد من الشباب الجيبوتى فى الفعاليات الشبابية فى مصر، واستضافة الشباب المصرى فى جيبوتى.

كما أعربت وزيرة الشباب بجمهورية جيبوتى عن سعادتها بمشاركتها فى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، قائلة:" إن اجتماع الشباب من جميع أنحاء العالم فى مكان واحد، فرصة لتبادل الخبرات وللتعرف على ثقافات أخرى وعلى مختلف وجهات النظر، فهذا المنتدى مبهر وملهم".

وفى نهاية اللقاء تقدمت وزيرة الشباب بجمهورية جيبوتى بالشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على استضافتها ووفد بلادها فى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة.