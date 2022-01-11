بحضور محافظ سوهاج.. القوى العاملة تشارك في مؤتمر ”الطريق نحو المهنية...

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج في المؤتمر الذي نظمته المحافظة تحت عنوان :"الطريق نحو المهنية السياحية" بالاشتراك مع الإدارة العامة للسياحة والغرفة التجارية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية بالمحافظة .

في مستهل كلمته أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ضرورة أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة نحو فعاليات أكبر وورش عمل تضم الخبرات السياحية من أبناء المحافظة ، وترسيخ موقعها على الخريطة السياحية ، موجها الشكر للغرفة التجارية على دورها في دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية ، وللقوى العاملة علي الإهتمام بتدريب شباب وفتيات سوهاج في دورات الفندقة الشاملة وتخريج كوادر جيدة للعمل في القطاع السياحي.

وأشار المحافظ إلى تركيز الدولة المصرية على محافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج لتطوير البنية التحتية ، وقطاعات الصناعة ، والزراعة ، ومختلف القطاعات الأخرى ، مؤكداً أهمية البنية الأساسية المتكاملة في تحقيق السياحة مردود اقتصادي يسهم في توفير فرص العمل للشباب بالتعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال من القطاع الخاص ، بما يحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة .

ومن جانبه أشار الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية إلي الخدمات التي تقدمها القوي العاملة لهذا القطاع بدءً من التدريب الفندقى بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وفندق هيلتون الأقصر ، حيث تم تخريج ثلاث دورات تدريبية تضم 60 متدرباً ومتدربة من سوهاج .

وأضاف مدير المديرية إلي تكليفات وزير القوي العاملة محمد سعفان بالاهتمام بهذا القطاع الحيوي وعقد حوار مع أصحاب المنشآت السياحية والفندقية لمعرفة احتياجاتها من العمالة المدربة وحل كافة التحديات فيما يتعلق بالتفتيش العمالي، واستيفاء إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل .

ومن جانبه نوه النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج إلي أهمية القطاع السياحي في تنمية العائد الاقتصادي ، وصناعة المستقبل في المحافظة ، وأهمية العمل على جذب السياحة الداخلية والخارجية، والاستثمار في العنصر البشري وتأهيله لاقتحام سوق العمل .

وفي كلمته ذكر أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة أن الهدف من المؤتمر تنمية القطاع السياحي بسوهاج بمشاركة كافة الجهات الداعمة له لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتنشيط السياحة والخدمات الأخرى المرتبطة بها .

وفي ختام الفعالية تم فتح حوار موسع مع أصحاب المنشآت ومع الشباب والفتيات للخروج بتوصيات تدعم قطاع السياحة.

كما توزيع استمارات استبيان علي الشباب لمعرفة المهن التي يرغبون في الالتحاق بها وخبراتهم ومؤهلاتهم ، وكذلك توزيع استمارة حصر احتياجات لأصحاب المنشآت لمعرفة فرص العمل المتوفرة لديهم .

حضر من المديرية مديري إدارات الرعاية وشؤون المناطق والتشغيل والتدريب المهني، ومديرو مراكز التدريب وخريجين من الدورات الثلاثة للفندقة الشاملة.