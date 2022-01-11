تعرف على رسالة الرئيس السيسي لمواجهة التغيرات المناخية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للمتحدثين بجلسة "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية" المنعقدة حاليا في شرم الشيخ.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أشكركم على التناول الذى أثرى هذا الموضوع المهم جدا في حياتنا وحياة العالم كله، كما أشكركم على إعطائكم قوة دفع جديدة للمؤتمر في نهاية هذا العام بشأن المناخ".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض، الذي يستطيع أن يدمر ويهدم، وفي نفس الوقت يمتلك القدرة على الإصلاح.. وربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان قادر على الإعمار والتنمية".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه اعتبارا من 2023 سيتم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، موضحا أن تكلفة هذا النوع من السيارات مرتفعة وتحتاج إلى بنية أساسية ضخمة.

وأكد أن مصر تحركت بسرعة في مجال السيارات الكهربائية وبدأنا في العمل بمبادرة إحلال السيارات.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مؤتمر الشباب والتناول الإعلامي ووسائل الاتصال الحالية، بشأن مواجهة التغيرات المناخية، عبارة عن "إخطار مستمر بالخطر يولد ثقافة لمجابهة الخطر بما يساهم في تحرك الجميع".

وتابع: "لو أنه تم تحويل 200 و300 مليون سيارة من طاقة أحفورية إلى طاقة الكهرباء سيكون فرصة كبيرة، ومش الإنسان اللى هيدمر الوجود، والإنسان هيفضل ينبى ويعمر حتى يعتقد أنه سيد الوجود، وحينها خلاص.. سينتهى الوجود".

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تنفذ العديد من المشروعات للإصلاح، رغم أنها تتكلف كثيرة جدا ويوجد بها فرص نسعى للاستفادة منها.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "ننفذ شبكة الطرق في مصر، والمشروع القومى للطرق ننفذ فيه طرق 6 حارات و7 حارات و8 حارات علشان نقلل أى شكل من أشكال توقف للعربيات لتقليل الانبعاثات".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "مصر مفيش فيها مشكلة انبعاثات.. تكاد لا تذكر، ورغم كده اشتغلنا".

جاء ذلك خلال جلسة “الطريق من ”جلاسكو“ إلى شرم الشيخ” لمواجهة التغيرات المناخية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم اليوم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطا مكثفا، حيث تعقد العديد من الجلسات وهي “الطريق من ”جلاسكو“ إلى شرم الشيخ” لمواجهة التغيرات المناخية - مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة - السلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة - نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان - مبادرة شباب بلد الأمم المتحدة - التداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة - مسارات الطاقة التوجه نحو مستقبل أكثر أمانا - المسئولية الدولية في تحقيق الأمن المائي - مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة - نحو عالم آمن وشامل للمرأة - جلسة WYF LABS.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى قائلًا: "يشرفني بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن عن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم...على الخير اجتمعنا ومن أجل المستقبل نعمل... بسم الله نبدأ".

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث توجهت أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذى يعقد خلال الفترة 10 - 13 يناير الجارى، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا لفتح آفاق الحوار مجددًا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كافة المستويات.

كما أصبح المنتدى منصة حوار شبابية عالمية أكدت أن مصر نقطة تلاقي الحضارات من أجل الإنسانية ومنارة السلام والأمن وحاضنة لجميع الثقافات، كما جاءت هذه النسخة لتؤكد قدرة الدولة المصرية على تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم.