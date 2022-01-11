مبعوث الرئيس الأمريكى يعبر عن سعادته بمنتدى شباب العالم ويؤكد«الشباب عليهم دور كبير بقضية التغير المناخى»

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سامح شكرى صديقى الحميم منذ أن كنت وزيرا للخارجية

أعرب جون كيري، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشئون المناخ ووزير الخارجية الأمريكية الأسبق، عن سعادته للمشاركة في منتدى شباب العالم المُقام حاليًا في مدينة شرم الشيخ، وأبدى شكره الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اهتمامه بقضية المناخ والتزام الحكومة المصرية برعاية الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين العالمي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27".

دوت الخليج

جون كيري فى منتدى شباب العالم

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "كيري" عبر الفيديو كونفرانس، متحدثًا في الجلسة النقاشية "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، وتوجّه جون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص لشئون المناخ، بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قيادته للدورة القادمة لمؤتمر المناخ "COP27" المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ عام 2022، قائلًا: "يسعدني أن أكون قادرًا على مساعدة مصر في مجال الاهتمام البالغ بقضية المناخ، واستعدادها لإشراك الشباب في جميع أنحاء العالم لإنجاز المهمة، لذا أعتقد أن مشاركة الشباب في هذا أمر بالغ الأهمية".

مؤتمر المناخ "COP27"

وتابع: "أود أن أقدم احترامي لوزير الخارجية سامح شكري، الصديق الحميم منذ سنوات عندما كنت وزيرًا للخارجية، وأشكر وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد التي كانت شريكًا وثيقًا أثناء مؤتمر جلاسكو في بريطانيا.. والآن نحن مطالبون بالاضطلاع بدور قيادي عظيم ونحن نمضي قدمًا نحو قمة المناخ بشرم الشيخ".

واستهل "كيري" حديثه بالشباب وأهمية الدور الذي يلعبه الشباب في قضية التغير المناخي معربًا عن تفهمه لمدى الإحباط الذي يشعرون به نتيجةً لتهميشهم، وأضاف بأن العلماء يطالبون باتخاذ قرارات حاسمة خلال الحقبة القادمة لتجنب كوراث التغيرات المناخية.

مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر الذي نواجهه جميعًا حاليًا يحتّم على الحكومات التحرك معًا وهذا لم يحدث حتى الآن،وأكد على أنه من الضروري الاستفادة من الفرص الاقتصادية، وهو الأمر الذي يجعله متطلعًا للعمل مع الرئيس السيسي ومع الضيوف للقيام بكل ما يلزم في هذا الصدد.

واختتم كيري حديثه قائلًا: "يسعدني أن أكون قادرًا على مساعدة مصر في مجال المناخ، واستعدادها لإشراك الشباب في جميع أنحاء العالم لإنجاز المهمة، لذا أعتقد أن مشاركة الشباب في هذا أمر بالغ الأهمية".

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.