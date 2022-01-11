/671722/محمد-صلاح-لا-أريد-مغادرة-ليفربول-والأمر-حاليا-متروك-لإدارة-النادي

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أنه يبحث ليكون اللاعب الأفضل في العالم خلال مسيرته الكروية المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات صحفية لمجلة "جي كيو" الأمريكية "أطمح بأن أكون أفضل لاعب في العالم خلال الفترة المقبلة، وأريد البقاء مع فريق ليفربول لسنوات عديدة ولكن الجواب في يد الإدارة ويعلموا كل شئ حاليا".

وزاد "لا أطلب أشياء مجنونة من إدارة ليفربول فكل الأمورة سهلة وبسيطة ولا أريد أن أرحل عن الفريق في الفترة المقبلة، وحياتي ستكتمل إذا لم افز بلقب أفضل لاعب في العالم خلال الفترة المقبلة، وسأعيش حياة جيدة".

واختتم "أريد أن أصبح أفضل لاعب في العالم وهذه حقيقة أبحث عنها وأريدها، ولكن أيضا لا أفكر فيها بشكل مستمر".

مجلة GQ الأمريكية: كيف أصبح محمد صلاح ملك كرة القدم الجديد «صور»

قامت مجلة GQ الأمريكية بكتابة تقرير مفصل على النجم المصري محمد صلاح وذلك قبل بداية مشوار الفرعون في بطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر.

وتعتبر مجلة GQ الأمريكية الخاصة بالرجال لنشر الأزياء وكل ما يخص النجوم المتواجدين على الساحة والذين يمتلكوا شهرة كبيرة.

وعنونت المجلة في عدد الجديد اليوم وكتبت “كيف أصبح محمد صلاح ملك كرة القدم الجديد”.

مجلة GQ الأمريكية

وكتبت المجلة في بداية التقرير “محمد صلاح هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم حاليا، ولكن العالم لم يعترف بذلك حتى الآن”.

وأضافت "محمد صلاح هو عمدة مدينة ليفربول ودائما صاحب ابتسامة عصبية، والجميع يحب الملك المصري حتى مشجعي إيفرتون المعروف عنهم الكراهية الشديدة لفريق ليفربول".

محمد صلاح

وزادت "محمد صلاح هو رمز وطني لمصر والجميع يتعامل معه بطريقة جيدة، ويتواجد مع الكل ولا يغضب، فهو كان يريد الوصول للنجاحات ولكنه أكد بأنه حصل على اكثر مما كان يتوقع".

وتابعت "في قرية نجريج المصرية قام محمد صلاح بدفع أموال لبناء مدرسة ومحطة لمعالجة المياة، بالإضافة إلى محطة إسعاف خاص بالقرية".

واختتمت "محمد صلاح حارب من الصفر حتى أصبح أهم رجل في العالم حاليا، وساهم في انخفاظ معدل الكراهية في مدينة ليفربول بقدره 18.9% بسبب مواقفة الإنسانية".