/671723/محافظ-بني-سويف-يتفقد-سير-منظومة-العمل-بالمركز-التكنولوجي-بالوحدة-المحلية-بالفشن

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المركز التكنولوجي بمدينة الفشن، والذي تم تطويره ضمن 6 مراكز تكنولوجية على مستوى الوحدات المحلية،في إطار برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة،بهدف تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية من خلال توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة بشكل مميكن وميسر.

وتابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي ودورة العمل المميكنة التى تبدأ بتقديم الطلبات للحصول علي الموافقات فى إطار جهود المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان سرعة وشفافية وكفاءة العمل الحكومي والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها والتوسع فى خدمة الشباك الواحد للفصل بين متلقي الخدمة ومقدمها

محافظ بني سويف يتفقد سير منظومة العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بالفشن

وتبادل المحافظ الحوار مع العاملين بالمركز عن طبيعة وظروف العمل، والمتطلبات والاحتياجات اللازمة لتحسين مستوى الأداء وإزالة أية معوقات لتقديم الخدمة بالشكل المطلوب، للاطمئنان على التسهيلات المقدمة للمواطنين ، متابعا الالتزام بالإجراءات الاحترازية للعاملين والمواطنين المترددين على المركز.

واستمع المحافظ لموجز عن طبيعة وسير منظومة العمل المركز الذي يقدم 54 خدمة من خدمات المحليات التي يجري تقديمها بالإدارات الهندسية، وتشمل طلبات: استخراج بيان صلاحية،ترخيص مباني،هدم،تعلية، ترخيص محلات،إشغالات ،إعلانات، استرداد إشغالات ، طلبات إفادة ومعاينة ، تصريح حفر،استخراج شهادات ميلاد قديمة ، شهادة متغيرات مكانية،شهادة مطابقة وغيرها من الخدمات الجماهيرية.

حيث يعمل المركز به 22 من العاملين منهم 4 مشرقي نظام ، و11 موظف شباك و3 موظفي جزينة، وبلغ إجمالي ما تم تنفيذه من معاملات نحو 25 ألف معاملة، بالإضافة إلي إدخال كم متراكم بعدد9200طلب من الملفات التي تم تحصيلها في القري، حيث يعد مركز الفشن من أوائل المراكز التي تمت الانتهاء من عملية الادخال، وتم أرشفة ومراجعة رخص المباني والمحلات وتسجيلها علي المنظومة بداية من عام 2010 ومستهدف أرشفة جميع البيانات والرخص والمستندات الخاصة بالوحدة،من خلال عاملين بالمركز الذين تدريبهم ، و يضم المركز 45 حاسب آلي و20 جهاز طابعة وأجهزة اسكنر وتصوير وفاكس

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من :الأستاذ طه الناظر والأستاذة عبير جمال عضوا مجلس النواب،الأستاذ حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الفشن، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان،الأستاذ مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، والأستاذ جمال عبد النبي مدير المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية