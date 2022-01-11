/671724/أحمد-حسن-كوكا-ينعى-صديقه-فى-الدوري-اليوناني-صور

نعي أحمد حسن “كوكا”مهاجم قونيا سبور التركي، فى وفاة زميله سابقاً في الدوري اليوناني، حيث عبر عن حزنه الشديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أحمد حسن”كوكا” عبر حسابة الشخصي”استجرام”:” ما زلت في حالة صدمة.

إرقد في سلام يا صديقي.

يا له من شخص ولاعب عظيم ،

ستكونون دائما في صلاتي وأفكاري خالص التعازي لعائلته وأصدقائه.

ميدو يسخر من كوكا

وغرد ميدو على تطبيق حسابه الرسمي على تويتر، بهجوم قوى على كيروش المدير الفني للمنتخب، بسبب استبعاد احمد حسن كوكا.

وقال ميدو في تغريدته: "مهاجم متواضع لا يصلح للمستوى الدولي حتى ولو أحرز 1000 هدف".

أحمد حسن كوكا يرد على ميدو

كوكا على تغريدة ميدو قائلا: "مهاجم متواضع؟ أولا هو أنت أصلا مين طلب رأيك؟ ثانيا أنت مبطل كورة وأنت عندك 29 سنة وكل الناس عارفة ليه، ثالثا لو رقم الأهداف اللي أنا جايبه شايفه قليل ماجبتوش أنت ليه؟ مع أن اللي بيلعب في نادي أكبر فرصه بتكون أكتر في التسجيل".

وأضاف: "رابعا حاولت تبقي مدرب ومبتكملش شهر في أي ناد، خامسا بتحاول تبقي إعلامي وتتكلم عن ده وده عشان تبقي تريند بأي شكل، أي حاجة عايز تدخل فيها، ده حتى صلاح في أول مشواره كنت بتتكلم عليه وحش، الحقد عالي أوي عندك من زمان وأنت بتتكلم وحش عني".

وأتم كوكا قائلا: "أنا عارف أن أكبر غلط اني أرد عليك وأنت فاضي وعندك برنامج تتكلم فيه كل يوم، بس أنا برده مش هيهدني كلامك وهفضل في طريقي، مركز في مستقبلي ومش عايز حاجه من الناس بعد مبطل كوره وبعد لما أموت غير السيرة الحلوة".