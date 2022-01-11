/671727/ياسر-الهضيبى-منتدى-شباب-العالم-يفتح-آفاق-الشباب-وخطوة-نحو-مزيد-من-التمكين

قال المستشار ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، إن منتدى شباب العالم الذي انطلق فى نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يؤكد عزم الدولة المصرية على تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم وحماسهم فى بناء الجمهورية الجديدة وذلك من خلال الانفتاح على العالم والوقوف على معرفة كيف يفكر الأخرون، وهذا يتحقق من خلال الورش التحضيرية والجلسات والموضوعات التى يلقى المنتدى الضوء عليها.

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وأوضح الهضيبى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص منذ اللحظة الأولى لتمكين الشباب وإعادة بناء جسور الثقة مع هذه الشريحة الكبرى والهامة من المجتمع المصرى لما لهم من دور كبير فى تحقيق التنمية المستدامة والخطة التى وضعتها الدولة لـ2030، حيث يعد المنتدى منصة حوارية هى الأكبر التى تضم عدد من الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل.

ياسر الهضيبى: النسخة الرابعة من المنتدى تؤكد أن مصر دولة قوية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الشباب المشاركين فى المنتدى يمثلون 196 دولة من جميع قارات العالم ولهذا فإن الاستماع للأراء المختلفة والأفكار ومعالجة الامور لحل المشاكل والقضايا المختلفة التي تواجه العالم يثقل خبرات الجميع، ويصبح الشباب قادر على المشاركة فى العمل العام، ولعل ما نشهده من تواجد للشباب فى مختلف الهيئات والمؤسسات ترجمة صريحة لاهتمام القيادة السياسية بالشباب المصرى.

وأضاف الهضيبي، أن النسخة الرابعة من المنتدى تؤكد أن مصر دولة قوية استطاعت أن تواجه جائحة كورونا بحزمة من الإجراءات الاحترازية القوية كما أن الاقتصاد المصرى ظل صامدا فى وقت شهدت اقتصاديات الكثير من الدول انهيار كبير مما يعكس أيضا حجم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وأن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح.

بدء فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة

وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.