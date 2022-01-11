/671729/جنايات-المنصورة-تنظر-أولى-جلسات-محاكمة-قاتل-مهندس-الدقهلية-والدة-الضحية-عايزة-القصاص-لأبني-عشان-قلبي-يرتاح-وزوجته-شيطان-ماشي-على-الأرض-ولن-تهدأ-قلوبنا-حتى-نأخذ-حقنا-فيديو

نظرت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم بقتل ‏‏صديقه وإلقاءه من أعلى كوبري الجامعه بمدينة المنصورة بسبب الخلافات المالية، وحيازة المجني عليه شيكات وقعها له المتهم بمبالغ مالية تحصل عليها تقدر بـ680 ألف جنيه.

دوت الخليج

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبدالدايم، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي، تامر محمد مرسي، وأمانة سر رمضان السيد الديسطى وعماد حمدي الجميل.

والدة الضحية: تطالب بالقصاص لابنها

وقالت والدة المهندس أحمد عاطف الشربيني، المهندس الذي تم قتله على يد صاحبه عن طريق القاءه في النيل، انها تطالب بالقصاص لحق ابنها الذي مات ظلما وقهرا دون اي ذنب، والذي ترك اطفال صغار لم يتعدى اعمارهنم عامين.

وواصلت والدت المهندس حديثها:" يارب اللهم اني اسالك ان تردني حق ابني ، ابني اتظلم واتغدر بيه، موجهة له رسال:" ربنا يرحمك يا قلبي في الجنة ونعيمها يا نور عيني، ما كنتش اتمنى تموت وانا عايشه، انا مؤمنه بربنا وراضية باللي حصل، وعايزة حق ابني".

والدة ضحية المنصورة: أبني فك كرب القاتل وما يستاهلش كل ده

وتابعت:" أبني كان واخد شيك علي القاتل، عشان يضمن فلوسه، ولكن ما كانش عارف ان الشيكات هتتسبب في موته، على الرغم أنه فك كربه بهذه الاموال وما كانش يستاهل ده كله".

واردفت:" أبني مدرس في الجامعة، وحق المظلوم مش هيروح، أنا بكلم ربنا كل يوم، اقوله يارب هاتلي حق ابني، وقلبي مطمن انه هيجبلي حقي".

والدة ضحية المنصورة: عايزة القصاص لأبني

وأضافت:" قلبي مش هيرتاح غير لما ييجي حق ابني، وربنا قال من يقتل مؤمنا متعمدا يكون جزاءه جهنم خالد فيها، والمتهم اعترف ، ان احمد كان واخد شيكات عليه، وابني كان قايلي انه واخد عليه شيكات عشان يضمن حقه، وما تعودش يخبي عليا حاجة".

قتل زوجي وسرقه وفي الاخر بيقول ما عملتش حاجة.. شيطان ماشي عالأرض.. بهذه الكلمات بدأت زوجة المهندس أحمد عاطف الشربيني، الذي تم قتله على يد صاحبه عن طريق القاءه في النيل، بسبب شيكات أخذها على القاتل منأجل أن يضمن حقه.

زوجة ضحية المنصورة:«عايزة القصاص لزوجي عشان قلوبنا ترتاح»

وتابعت زوجة الضحية:" أطالب بالقصاص لزوجي الذي ترك طفلا لم يبلغ من العمر عامين، والأخر لم يراه".

ونوهت:" لما راح للقاتل فضلت أرن عليه ومارردش وحسيت ان في حاجه، والنهاردة قبل النظر في الحكم شوفت المجرم ويارتني ما شوفته، حطم حياتي ووحرمهم من اولاده، وان شاء الله القضاء هيجبلي حقنا".

زوجة الضحية: المتهم حطم حياتنا

واوضحت:" المتهم حطم حياتنا وعلى الرغم من قتله وسرقته، إلى أنه قال انا ماعملتش حاجه.. ده شيطان".