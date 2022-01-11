سياحة البرلمان: منتدى شباب العالم فرصة لترويج المقصد المصري عالميًا

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اعتبر النائب سيد قاسم، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، منتدى شباب العالم بمثابة دعاية مجانية للقطاع السياحي والمقصد المصري عالميًا، عبر إظهار حجم الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر، لافتًا إلى أن منتدى شباب العالم حدث عالمي كبير، والدولة المصرية استطاعت تنظيمه والخروج به بصورة تٌليق ببلدنا، وهو ما يؤكد أن مصر لديها القدرات والإمكانيات لتنظيم سياحة المؤتمرات الدولية و استضافتها على أرضها.

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وأضاف قاسم، في بيان له اليوم، أن منتدى شباب العالم نجح في فرض نفسه على أجندة أهم المؤتمرات العالمية، بعد تحوله إلى منصة حوارية عالمية بين الشباب في جميع أنحاء العالم، لمناقشة قضايا التمييز وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر للعالم، الاهتمام الكبير من وسائل الإعلام العالمية بتناوله، يعكس مدى أهمية هذا الحدث.

سيد قاسم: منتدى شباب شرم الشيخ من أهم إنجازات الدولة المصرية

كما اعتبر النائب سيد قاسم، منتدى شباب شرم الشيخ من أهم إنجازات الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في عصر الرئيس السيسي، بعدما تحوَّل لمنبر للشباب في مختلف دول العالم للتعبير عن إرادتهم واختلافهم وأفكارهم ومناقشة تنفيذها على أرض الواقع، وتحت منصة عالمية واحدة لمناقشة أهم الأفكار المشتركة وتبادل الرؤى وتدريب الشباب على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار.

وأشار وكيل لجنة السياحة بالبرلمان إلى إن منتدى شباب العالم أصبح نافذة شباب مصر على العالم، ونافذة شباب العالم على مصر، يحصد فيه الشباب أكبر استفادة، مهما اختلفت جنسياتهم أو لغاتهم، كما يعيد شرم الشيخ من جديد كأحد أهم الدول في المنطقة.

بدء فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة

وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.