أبرز 13تصريحًا لرئيس الوزراء بجلسة التغيرات المناخية

/671733/أبرز-13تصريحا-لرئيس-الوزراء-بجلسة-التغيرات-المناخية

خلال فعاليات منتدى شباب العالم، الذي انطلقت نسخته الرابعة أمس بمدينة شرم الشيخ، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة خلال الجلسة النقاشية التي حملت عنوان (الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ .. لمواجهة التغيرات المناخية).

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