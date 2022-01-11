/671735/أمل-سلامة-منتدى-شباب-العالم رسالة-للعالم-بأن-مصر-بلد-الأمن-والأمان

شاركت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان، فى فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، مؤكدة أن نجاح مصر فى تنظيم المنتدى بمشاركة شباب من 165 دولة، رغم تحديات جائحة كورونا، يمثل رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأنها قادرة على تحقيق المستحيل، بتنظيم الفعاليات العالمية.

دوت الخليج

وأضافت سلامة، أن المنتدى سيساهم بشكل كبير فى الترويج السياحى للمقاصد السياحية الشاطئية والتاريخية، للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والحضارة المصرية العريقة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى ظل الفرص الاستثمارية الهائلة بالمشروعات الكبرى.

أمل سلامة: المنتدى سيساهم بشكل كبير فى الترويج السياحى للمقاصد السياحية

وأشادت عضو لجنة حقوق الإنسان، بمستوى المناقشات والأفكار ووجهات النظر الإبداعية والخبرات المتميزة فى الجلسات الحوارية، خلال مناقشة القضايا والتحديات التى تهدد بقاء الإنسانية على كوكب الأرض، مؤكدة أن المنتدى منح الفرصة لطرح الأفكار الإبداعية للشباب من مختلف دول العالم.

وأكدت سلامة، أن تخصيص جلسة لمناقشة التغيرات المناخية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان " الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ" يؤكد حرص مصر على ضرورة التزام دول العالم وفى مقدمتها الدول الصناعية الكبرى بخفض الانبعاثات الغازية، والتوقف عن استخدام الفحم الملوث للبيئة، والاتجاه إلى استخدام الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، لتحقيق التوزان فى طبقات الجو العليا، للحفاظ على كوكب الأرض من الكوارث الطبيعية.

وأشادت عضو لجنة حقوق الإنسان، بدور وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فى تأمين فعاليات منتدى شباب العالم، وقدرة مؤسسات الدولة فى تطبيق اجراءات وقائية على أعلى مستوى، لحماية المشاركين فى الفعاليات من فيروس كورونا.

بدء فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة

وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

تضم فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من المنتدى عدد من الجلسات والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتضمن، الطريق من "جلاكسو" إلى "شرم الشيخ" لمواجهة التغيرات المناخية، وجلسة عن مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة، وجلسة عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، هذا بالإضافة إلى جلسات تناقش موضوعات المسئولية الدولية في تحقيق استدامة الأمن المائي، ومسارات الطاقة، والسلم والأمن العالمي ما بعد الجائحة.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح بدأ نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن افتتاح متحف حياة كريمة، وغيرها من الأنشطة والفاعليات الهامة للمنتدى.