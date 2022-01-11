/671736/التنسيقية-تجرى-تقييما-لاكتشاف-مواهب-أعضائها-وقدراتهم-المعرفية-ضمن-فاعلياتها-بمنتدى-شباب-العالم

تحقيقاً لاستراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تنمية كوادرها وتطويرها..عقد نادي مدربي التنسيقية تقييما للقدرات المعرفية الشاملة لجميع الأعضاء، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في اكتشاف وإدارة المواهب ليكون بمثابة دليلاً لخطة التطوير والتدريب السنوية.

دوت الخليج

منتدي شباب العالم

جاء ذلك، في إطار الفعاليات الخاصة بتنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بمنتدي شباب العالم، حيث تكاتفت جهود لجنة التنظيم مع نادي مدربي التنسيقية للخروج بأفضل شكل للفعالية.

هذا وشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حفل استقبال نظمته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف )، وذلك لإطلاق مبادرة شباب بلد و هي مبادرة دولية أطلقتها الأمم المتحدة بمسمي Generation Unlimited، وتستهدف خلق شراكات أطرافها الحكومات والمؤسسات الدولية والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك من أجل تمكين الشباب من خلال اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل ودعم ريادة الأعمال وتعزيز فرص أفضل لهم.

حضر الحفل لفيف من ممثلي وكالات الأمم المتحدة و سفراء الدول الأجنبية في مصر. و ضم وفد التنسيقية كل من النائب محمد السباعي والنائب محمد فريد والنائبة أميره العادلي والنائبة أميرة صابر، والنائب محمد عبد العزيز، والنائب أحمد فتحي والنائب أحمد القناوي، وأسامة بديع، ومحمد ابو النجا، وريم القاضي، انجي مراد، وفاتن الفقي ورشيده دعبس، وناريمان خالد، وعماد رؤوف واحمد فتحي ويوستينا رامى، و مصطفى مجدى وجهاد سيف وماجد الفقي.