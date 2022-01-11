جدة - نرمين السيد - كشفت آية يوسف، مدرسة اللغة العربية بإحدى مدارس محافظة الدقهلية، والمعروفة إعلاميا بـ "معلمة الدقهلية" عن أهم مستجدات حياتها المهنية بعد قرار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعودتها إلى العمل مرة أخرى بعد إيقافها بسبب فيديو الرقص الشهير على أحد المراكب النيلية، خلال رحلة ترفيهية.





وقالت، فى تصريحات خاصة إلى "دوت الخليج"، إنها سعيدة جدا بقرار عودتها مرة أخرى للعمل بعد إيقافها بسبب الفيديو الشهير، قائلة: "مبسوطة من قرار عودتى، ولسه قدامى المستقبل كبير، ونفسى فى حاجات كتير أوى ودلوقتى أنا بدرس ماجستير ونفسى أقول أنا ناقشت وخلصت الرسالة بتاعتى". وأضافت معلمة الدقهلية: "أنا اعترفت أمام الله أننى غلطانة فى الفيديو الشهير، والمفروض الرقص يكون فى البيت، وكان درس قاسى جدا عليا وخلاص اتعلمته". وأشارت معلمة الدقهلية، أن خطأها من المفترض أن يعالج بالنصيحة وليس هذا الهجوم الفج الكبير على مواقع التواصل الاجتماعى، فالجميع يخطئ ولكن لابد أن يكون العلاج على قدر الخطأ وليس بهذه الطريقة المنفرة، متابعة: "أنا عقلى راح منى لمدة 6 دقائق كلفتنى حياتى ومستقبلى، ولم أهدأ إلا بعدما عادت إلى كرامتى الشخصية والمهنية بقرار عودتى للتدريس الذى أعتبره حياتى كلها مرة أخرى". واستطردت آية يوسف: "أمى كانت تعبانة جدا من اللى اتقال واللى حصل، وأنا انبسطت من رجوعى لشغلى تانى، وهحاول أعيش حياتى وهذاكر لعيالى ولمستقبلى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرقص فى البيت.. معلمة الدقهلية تتحدث لـ دوت الخليج بعد عودتها (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.